Ratingen: Auch die Kurzen haben eine lange Session

Noch sechs Wochen bis Altweiber - für Kinder ist das zwar eine halbe Ewigkeit, aber auch für sie gilt: Vorfreude ist die jeckste Freude. Damit rechtzeitig Karten gesichert werden können, hier die wichtigsten Kinderkostümpartys.

Der Vorverkauf für den rheinischen Nachwuchskarneval läuft, fangen wir also am Rhein an.

Unweit des Rheindeichs steht das Festzelt der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka). Dort, auf dem Schützenplatz Am Werth, werden am Samstag, 18. Februar, um 14.11 Uhr, voraussichtlich rund 800 Kinderstimmen fröhlich loskreischen. Dann startet nämlich die Kindersitzung der Gromoka. Die Organisatorinnen Birgit Donath und Vanessa Klein haben das Programm seit wenigen Tagen unter Dach und Fach: "Erstmals dabei sind die Hitdorfer Ströppche mit ihrer Kindertanzgarde", sagt die 44-Jährige. Aber auch auf den Nachwuchs der "Echten Fründe" aus Langenfeld freuen sich die Monheimer. Außerdem im Programm, durch das Sitzungspräsidentin Lucy Buß führen wird: das Monheimer Kinderprinzenpaar Robert und Maya, die Gänselieschen und Spielmänner, der Zirkus Lottibaldi der Lottenschule, die Funkenkinder, die SGM-Jazzkindergruppe und wahrscheinlich noch ein Kinderballett. Die Gäste können ihre Snacks und Knabbereien selber mitbringen, Getränke kann man kaufen. Eintritt: 1,50 Euro, für Erwachsene 3 Euro. Einen Vorverkauf gibt es nicht, wobei Birgit Donath versichert: "Jedes Kind, das kommt, kommt auch rein."

Eine der ersten Kinderkarnevalspartys im Jahr veranstaltet normalerweise der Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB). Diesmal war sie für den 4. Februar vorgesehen. Aber: "Wir haben sie leider absagen müssen", seufzt BAB-Chef Helmut Heymann. Krankheitsbedingt, sagt er. Und: "Halbe Sachen machen wird nicht. Nächstes Jahr findet sie aber ganz bestimmt wieder statt."

Sich unbedingt Karten im Vorverkauf zu sichern, das empfiehlt Siegfried Weides für den Kinderkarneval am Freitag nach Altweiber, 24. Februar, in der Hubertushalle, Rheindorfer Straße 187. Der Vorsitzende des Gartenbauvereins Mehlbruch-Gieslenberg hat selber schon oft am Einlass gestanden: "Wir sind immer ausverkauft. Und kleine Narren abweisen zu müssen, die im Kostüm vor einem stehen, das ist nicht schön", sagt der 68-Jährige. Mehr als 300 Kinder fasst die Halle, viele gehen bei dem vom Gartenbauverein organisierten Nachmittag selbst ans Mikrofon, singen und tanzen. Für Späße sorgt das Clownspaar Ferdi & Ötzi, auch das Langenfelder Kinderprinzenpaar Jan und Janine ist dabei. Einlass ist um 14 Uhr, Beginn um 14.30 Uhr. Eintritt: 3,50 Euro. Kartenvorverkauf bei Heike Moes, Telefon 02173 14109.

Eine der größten Saalpartys für kleine Jecken in der Region ist der Kinderkarneval am Karnevalssonntag, 26. Februar, in der Richrather Schützenhalle, Kaiserstraße 60. "Die Halle ist immer so gut wie voll. Bei rund 700 Kindern ist dann richtig was los", sagt Ulrike Teske von den veranstaltenden St.-Sebastianus-Schützen. Die Leiterin der Jugendschützenabteilung organisiert die Party zusammen mit Monika Wirtz. Einlass ist um 13.15 Uhr. Das Programm startet um 14.11 Uhr: mit einem Zauberclown, einem Ballonkünstler, Tanzgruppen, Musik und dem Langenfelder Kinderprinzenpaar. Dazu gibt es Speisen und Getränke zu moderaten Preisen. Eintritt: 4 Euro. Vorverkauf bei Bäckerei Jung, Kaiserstraße 33, im Martinus-Kindergarten, Zehntenweg 44, Provinzialversicherung Kaiserstraße 2, und im Autohaus Kia, Richrather Straße 200.

Ein Muss für alle jungen Jecken ist der Kinderkarneval der Hildener Narrenakademie am Sonntag vor Karneval, 19. Januar, ab 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) in der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz. Kinder zahlen drei, Erwachsene fünf Euro Eintritt. Das Kinderprinzenpaar Leonhard I. und Carolina I. wird mit Adjutant Niklas und Hofdame Kira natürlich nicht fehlen. Zur Stärkung gibt es ein kindgerechtes Buffet zu erschwinglichen Preisen. Selbstverpflegung ist nicht erlaubt.Eintrittskarten gibt es bei Franz Gödde (Tel. 02103 64719) oder Blumen Trimborn (Tel. 02103 62255).

"Dume huch un mahke" haben die Karnevalisten unter dem Vorsitz Peter Henses als Motto für die Session 2017 ausgerufen. Und der närrische Nachwuchs freut sich bereits. Eine der ersten Kinderkarnevalspartys veranstaltet Samstag, 28. Januar, die Prinzengarde der Stadt Ratingen Rot-Weiß von 1935 in der Festhalle Tiefenbbroich. Beginn des bunten Programms, bei dem nicht nur das Kinderprinzenpaar, sondern auch die Tollitäten Samuel I. mit seiner Jacinta I. erwartet werden, ist an der Sohlstättenstraße 58 um 15.11 Uhr. Freien Einlass in die Festhalle gibt's ab 14 Uhr.

Zwei tolle Tage versprechen die Jecken der KG Homberger Feetz 1987; einer davon für die Kleinen. Sonntag, 12. Februar, heißt es für sie ab 15.11 Uhr im Luthersaal, Dorfstraße 6, "Im Dschungel tobt die Narrenschar". Auch hier wird ein Besuch des amtierenden Prinzenpaares sowie des Kinderprinzenpaares erwartet, drumherum gibt es Spiele und eine Tombola. Für Kinder ist der Eintritt frei, begleitende Erwachsene zahlen 5 Euro.

Auf unvergessliche Stunden in der 8x11-Jubiliäumssession freuen sich die Feierfreudigen der Prinzengarde Blau-Weiß mit dem Kinderkarneval Sonntag, 19. Februar, in der Stadthalle, ehe dann die erfahrungsgemäß spektakulärste Party für junge Jecken steigt: die große Kinder- und Jugendsitzung. Samstag, 25. Februar, wollen die Roten Funken dafür die Dumeklemmerhalle ab 14.11 Uhr in ein Festzelt verwandeln. Angekündigt sind Fünkelchen und Fünkchen, Jugendgarde, Jugend-Tanzpaar, Jugend Solomarie sowie ein umfassendes Bühnenprogramm. Auch hier wird eine Stippvisite der Prinzenpaare erwartet, Schirmherren erfreuen durch ihre Anwesenheit und aktive Spiele verkürzen die Zeit. Der Kinderzug RaKiKa findet am 26. Februar, statt.

Der Veranstaltungstitel "Kinderspektakel" ist Programm. Die Närrische Zelle Haan lädt für Sonntag, 19. Januar, zur bunten Karnevalsparty für Kinder ein. Die findet wieder statt in der Aula des Schulzentrums Walder Straße. Einlass ist ab 14.30 Uhr, um 15.11 Uhr geht es los. Essen und Getränke sind für die feiernden Kids kostenlos. Auf dem Programm steht unter anderem der Besuch des Haaner Kinderprinzenpaares Angelina I. und Pascal I. mit Gefolge und Tanzgruppe. Das Tanzcorps Solingen ist verpflichtet worden. Und Maja Gläser sorgt mit Tanz- und Geschicklichkeitsspielen für Unterhaltung. Natürlich ist auch für tolle Musik gesorgt. Verkleidungen sind schön aber kein Muss. Eltern werden an der Garderobe abgegeben. Das Fest endet gegen 18 Uhr.

METTMANN (wie) In der Kreisstadt schon Tradition: Die große Kinderkarnevalsparty nach dem Umzug durch die Stadt am Sonntag, 25. Februar. Der Eintritt ist frei und Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Der Kinderkarneval steht unter dem Motto Cowboys & Indianer und wird von Natascha Kranz und Carina Bammesberger moderiert. Die Party startet um 15 und endet um 18 Uhr.

(von)