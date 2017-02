später lesen Heiligenhaus/Mettmann Ausstellung zeigt die Köpfe der Schlüsselregion Teilen

Twittern





2017-02-06T17:42+0100 2017-02-07T00:00+0100

Die Wanderausstellung "Arbeiten in der Schlüsselregion" mit 378 Portraits von Beschäftigten in Velbert und Heiligenhaus kann ab Montag, 13. Februar, im Berufsinformationszentrum (BiZ) in Mettmann betrachtet werden. Bis einschließlich 2. März können sich interessierte Besucher des BIZ Mettmann die Wanderausstellung "Arbeiten in der Schlüsselregion" ansehen. Die Ausstellung des Industrieverbandes Schlüsselregion e.V. zeigt Portraits von 378 Beschäftigten der Schlüsselregion-Mitgliedsfirmen, die Fotograf Achim Blazy in 60 Unternehmen an ihrem Arbeitsplatz gemacht hat. Unter dem Motto "Wir sind die Schlüsselregion" sind die Bilder bereits auf einem über 60 Quadratmeter großen Banner am ehemaligen Kornspeicher an der Westfalenstraße in Heiligenhaus zu sehen. Damit ist die Ausstellung eine Hommage an die Mitarbeiter in den Firmen der Region und zugleich ein zeitgeschichtliches Dokument: Erstmalig in der Industriegeschichte von Velbert und Heiligenhaus wurden so viele Arbeitssituationen zugleich porträtiert.