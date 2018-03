später lesen Ratingen Autofahrer fährt alkoholisiert und ohne Führerschein 2018-03-12T17:46+0100 2018-03-13T00:00+0100

Zeugen beobachteten in der Nacht zu Sonntag an der Straße "Am Sandbach" einen Citroen-Fahrer, der auf dem Real-Parkplatz mehrfach seinen Wagen startete und das Licht ein und ausschaltete.