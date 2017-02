Lintorf: Autor denkt über das Alter nach

"Generation der gewonnenen Jahre" lautet der Titel von Rolf W. Meyers 18. Buch. Nummer 19 ist in Arbeit. Von Valeska von Dolega

Sein erstes Buch verfasste er im zarten Alter von 13 Jahren. Nun wird Rolf Werner Meyer 75 - und legt sein 18. Werk vor. "Generation der gewonnen Jahre. Oder: Das Alter kennt keine Grenzen" heißt es und beschäftigt sich mit "Spätjugendlichen, wie ich selber einer bin", wie er augenzwinkernd sagt.

"Für mich war immer wichtig, Menschen und Kulturen kennen zu lernen", sagt der gebürtige Sachse, der seit 1977 in Lintorf lebt. Ein Leben lang hat sich der vormalige Lehrer, der Biologie und Chemie am Kopernikus-Gymnasium unterrichtete, dieser Neugierde auf andere und anderes gewidmet. In den USA lebte er, von dort unternahm er eine Weltreise, die ihn über verschiedene Südsee-Inseln, Australien und Neuseeland bis nach Japan führte. "Ich habe früher Judo gemacht. Auch deshalb war das Land außerordentlich interessant." Mehr noch als über richtige Wurftechniken aber schwärmt er von Leuten und Begegnungen mit ihnen. Ausschlaggebend, die Idee zu einer Sammlung diverser Kurzgeschichten über die sogenannten Golden Ager zu verfassen, gab eine Begegnung in New Yorks berühmtem Hyde Park. "Dort traf ich 2014 Doris Mack", erinnert sich der bald 75-Jährige an eine Zusammenkunft mit einer 92-Jährigen. Sie sagte ihm nicht bloß, dass er mit seinen damals 72-Jahren im Vergleich zu ihr "ein Baby" sei.

Sie erzählte von ihrer Vergangenheit als Köchin bei Eleanore und Franklin D. Roosevelt und was sie heutzutage als Ehrenamtlerin umtreibt. Inspirationsquelle für eigene Recherchen. "Ich berichte über Alltagssituationen", beschreibt der Autor die Kapitel seines Werks. Soziales Engagement sei für viele ältere Personen Ehrensache, viele sind in der Flüchtlingshilfe aktiv, helfen aus, "wo die Politik letztlich versagt hat". "Ältere Menschen, die sich engagieren, sind besonders wert zu schätzen. Aber reicht ihr Zutun aus, die Konfrontation der Kulturen in kurzer Zeit zu ebnen?" Überhaupt sind gesellschaftrelevante Fragen immer wieder Thema bei ihm. Die Human-Evolution sowie Verhaltenspsycholgie treiben ihn um, interessieren ihn immer aufs Neue. Zeit zu schreiben fand der Vater zweier erwachsener Kinder, der nunmehr 46 Jahre mit seiner Frau verheiratet ist ("Das Geheimnis einer guten Ehe ist die Bereitschaft zu Kompromissen."), immer. "Durch meinen Beruf habe ich mir angewöhnt, den Tag klar zu strukturieren." Am entspanntesten schreibt er in der Dämmerung, wenn nichts und niemand seinen Blick vom Schreibtisch ins Grüne stört.

Erzählen möchte er und Wissen vermitteln. Deshalb ist er außerdem als ehrenamtlicher Museumspädagoge im Neanderthal-Museum tätig. "Seit der Eröffnung 1996 führt Rolf Meyer als selbstständiger Besucherbegleiter Gruppen durch unser Haus. Wir schätzen seine Sachkompetenz und seine Zuverlässigkeit", lobt die stellvertretende Direktorin Bärbel Auffermann. "Mein Urgroßvater stammt aus Mettmann", erinnert sich Rolf Meyer. "Und meine Mutter erzählte meinem Bruder und mir oft, wie gerne sie ins Neandertal ging." So gesehen hat er auch eine emotionale Bindung an den Ort. Tausende von Führungen durch dieses "besondere Haus, das weltweit eines der besten zum Thema Humanevolution" ist, hat er geleitet. Auch hier zeigten sich unter den Besuchern die Senioren oft "besonders aufgeschlossen, interessiert und unternehmungslustig" - beste Quelle für das aktuelle Buch.

Drei Fragen treiben den Pensionär um: Woher wir kommen, wer wir sind und vor allem, wohin wir gehen. "Die dritte Frage wird immer dringlicher", weshalb er bereits ein neues Buchprojekt plant. Ziel der Darstellung ist der Mensch als "Homo rapiens", also raubende, und verwüstende Kreatur. Um die zentrale Frage, ob wir eine Zukunft auf der Erde haben, ranken acht Problemfelder: Überbevölkerung und wie Menschen ausreichend ernährt werden können, Klimawandel, aber auch Aspekte der Urbanisierung. "Mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung leben in Metropolen - mit ihrer Steinzeitpsyche." Auch die wachsende Kluft zwischen arm und reich, dass große Bevölkerungsteile ohne Bildungsmöglichkeiten bleiben und dass die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern längst nicht überall gegeben ist, sollen erläutert werden.

"Bildung bedeutet doch nicht allein, Fakten zu kennen", lautet sein Credo. "Dazu zählen Interessen für alle Themen - und vor allem andere Menschen."

Quelle: RP