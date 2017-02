später lesen Lintorf Betrunkene Fahrerin richtet hohen Schaden an Teilen

In der Nacht zu Freitag wurden die Bewohner am Igelweg in Lintorf von einem Knall geweckt. Sie stellten fest, dass ein schwarzer Kleinwagen im Vorbeifahren einen geparkten VW Polo in Höhe der Hausnummer 43 gerammt und dadurch massiv beschädigt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf einen weiteren geparkten Pkw, einen Volvo XC 60, geschoben. Die Zeugen konnten noch beobachten, wie der im Frontbereich beschädigte Kleinwagen sich von der Unfallstelle entfernte.