Ratingen: Betrunkene flüchtet vor Polizei

WEST (RP) Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 1.35 Uhr an der Straße "Am Westbahnhof" in Ratingen West zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Eine 27-jährige BMW-Fahrerin beschädigte beim Ausparken einen Pkw Mazda und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, obwohl sie von Zeugen auf den "Parkrempler" und die entstandenen Beschädigungen hingewiesen wurde. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndung konnte der flüchtige BMW auf der Straße "Am Sandbach" in Ratingen West festgestellt werden. Die 27- jährige Fahrerin missachtete aber alle Anhaltezeichen der Ordnungshüter, gab Gas und versuchte, mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entkommen. Auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes konnte die BMW-Fahrerin schließlich gestellt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich schnell heraus, dass die junge Frau erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille (0,65 mg/l). Daraufhin leitete die Ratinger Polizei ein Strafverfahren gegen die 27-Jährige ein. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe durchgeführt. Der Frau wurde bis auf weiteres das Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt.

