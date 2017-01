Die Eisnacht zum Sonntag sorgte für höchste Auslastung. Fazit im Rathaus: Der Einsatz lief schnell und gut. Von Paul Köhnes

So etwas hat Dienstgruppenleiter Stefan Göbels bei der Kreispolizei selten in den Akten: "In der Glatteisnacht zum Sonntag rief aus Heiligenhaus eine Frau aus ihrem Auto an. Sie könne weder weiterfahren noch aussteigen. Sobald sie den Fuß von der Bremse nehme, rutsche der Wagen die Straße entlang." Eine Extremsituation bei spiegelglatter Straße. Helfen musste wie andernorts am Wochenende auch in Notlagen, der Winterdienst.

Die besondere Lage am Samstag bekam auch die Feuerwehr zu spüren. Am Samstagvormittag alarmierte die Leitstelle die Einsatzkräfte zur Beseitigung einer Ölspur. Die Technischen Betriebe der Stadt waren durch den Winterdienst und die anhaltende Kälte ausgelastet, die Frauen und Männer waren bis in den Nachmittag beschäftigt.

Gegen 10.15 Uhr meldete die Kreisleitstelle der Feuerwehr Heiligenhaus eine Ölspur in direkter Nachbarschaft zur Feuer- und Rettungswache. Vom Parkplatz des gegenüberliegenden Supermarkts zog sich ein Ölfilm bis zur Kreuzung an der Ratinger Straße. Rund eine Stunde stumpften die Einsatzkräfte die Ölspur ab. Aufgrund der ohnehin vorhandenen Straßenglätte musste eine weitere Gefahr für den Verkehr unbedingt vermieden werden. Eine Fahrbahn war kurz gesperrt.

Mehr Personal, drei statt bisher zwei kleine Streu- und Räumtraktoren - das sind Bestandteile des neuen Winterdienstkonzepts, auf das man sich Ende vergangenen Jahres einigte. An diesem Wochenende hat es seine Bewährungsprobe sehr gut bestanden, wie Fachbereichsleiterin Kerstin Plambeck bilanziert. "Am Samstag um 17 Uhr war alles fertig vorbereitet. Und am Sonntag haben die zehn eingesetzten Mitarbeiter das komplette Paket abgearbeitet - Straßen aller Kategorien waren gestreut." Der Winterdienst teilt seine Arbeit nach Straßen-Prioritäten ein. Die werden übrigens auch dann nicht geändert, wenn zusätzliche Hilferufe kommen, wie jetzt am Wochenende. "Wir kommen, so schnell es geht, müssen uns aber an unsere Vorgehensweise nach den drei Stufen richten", erläutert Plambeck. Wer bei eisglatter Witterung in einer winzigen Seitenstraße feststecke, müsse unter Umständen Geduld haben. Bei besonderer Warnlage beginnt der Winterdienst für die Einsatzleiter um 3.30 Uhr morgens, für das Team eine halbe Stunde später. Neu im Konzept: Der Winterdienst kümmert sich auch rund um 19 öffentliche Gebäude, darunter die Schulen der Stadt. Die Stadt beschäftigt insgesamt 31 Mitarbeiter in den Technischen Betrieben.

Quelle: RP