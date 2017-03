Ratingen: Bezirksregierung stellt Pläne für Flüchtlingsunterkunft vor

Wie bereits berichtet, plant die Bezirksregierung Düsseldorf, in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Cemex in Ratingen eine Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für bis zu 950 Flüchtlinge einzurichten.

Die Inbetriebnahme steht nun nach Umbauarbeiten unmittelbar bevor. Bezirksregierung Düsseldorf und Stadt Ratingen laden gemeinsam interessierte Bürger sowie Inhaber und Beschäftigte der umliegenden Betriebe und Unternehmen zu einer Informationsveranstaltung ein.

So werden Regierungspräsidentin Anne Lütkes, Bürgermeister Klaus Pesch sowie weitere Behördenvertreter über die aktuellen Planungen informieren und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltung findet statt am kommenden Dienstag, 7. März, um 18 Uhr in in der Schützenhalle, Sohlstättenstraße 58a, in Tiefenbroich.

Quelle: RP