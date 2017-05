Ratingen: Blinde lernen Heimat kennen

Der Blinden- und Sehbehindertenverein lädt zu einem Projekttag ein.

Für Mittwoch, 15. Mai, 12 Uhr, lädt der Blinden- und Sehbehindertenverein (BSV) Ratingen zu einem Projekttag "Auf den Spuren des Neandertalers und Geschichte der Heimatstadt Ratingen, Geschichten aus Ratingen und Brautradition sowie Gastronomie rund und Hans Willi Poensgen."

Die Gruppe des Blinden- und Sehbehindertenvereins um Marion Höltermann nimmt um 13 Uhr an einer Führung durch das Neanderthal- Museum in Mettmann teil, um mit allen Sinnen die Reise in die Vergangenheit bezüglich der Neandertalmenschen zu erkunden.

Anschließend beginnt der Projekttag des Vereins, der ab sofort auch Augenpatienten und Menschen mit Hör/Sehhandicap die Aufnahme in den BSV als aktive Mitglieder ermöglicht. Im Spiegelsaal des BSV-Vereinslokals "Ratinger Brauhaus", Bahnstraße 15 in Ratingen, gibt es ein interessantes und heimatkundliches Meeting in Zusammenarbeit mit dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Ratingen, Wolfgang Diedrich, sowie dem Chefgastronom und Gründer des Ratinger Brauhauses, Hans Willi Poensgen.

Diedrich wird in seinem Part des Nachmittags den Zuhörern einen vielfältigen Querschnitt rund um historische Hintergründe, Tradition, Geschichte und Geschichten aus Ratingen vermitteln. Hans Willi Poensgen gibt sich die Ehre, alles rund um sein Traditionshaus und die Brauzunft in Ratingen zu erzählen.

Über zahlreiche Bürger aus allen Stadtteilen von Ratingen würde sich die BSV-Vorsitzende Marion Höltermann, die die Moderation des Nachmittags übernimmt, sehr freuen. Um die organisatorischen Angelegenheiten für die Nachmittagsveranstaltung planen zu können, bittet Marion Höltermann um vorherige Anmeldung unter Telefon 732460 bis zum 10. Mai.

Die Teilnahme am Vortrag von Wolfgang Diedrich und Hans Willi Poensgen ist kostenfrei. Getränke und Verzehr zahlt jeder selbst.

