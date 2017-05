Breitscheid: Breitscheider Lauf sorgt für gesperrte Straßen

Die Breitscheider Nacht jährt sich am morgigen Sonntag, 30. April, zum 25. Mal. Der nördliche Mintarder Weg zwischen Kahlenbergsweg und Langenkamp wird in der Zeit von 15 bis 21 Uhr gesperrt. Eine Durchfahrt ist während der Wettkämpfe aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Die Busse der Rheinbahn werden in der Zeit von 14 bis 22 Uhr nicht wie gewohnt durch das Wohngebiet fahren. Der Busverkehr über den Kahlenbergsweg bleibt jedoch erhalten. Auf dem Mintarder Weg zwischen Tennishalle und Schule besteht am 30. April ein Parkverbot. In Breitscheid-Nord sind während der Läufe auch einige Straßen gesperrt. Streckenposten regeln dort den Verkehr. In diesem Jahr wird anlässlich des Zehn-Kilometer-Laufes die Ratinger Stadtmeisterschaft ausgetragen. Dieser Wettbewerb rotiert zwischen den Ratinger Läufen. Am Wettkampftag selber kann bis 60 Minuten vor Laufbeginn nachgemeldet werden. Dann wird eine zusätzliche Nachmeldegebühr fällig.

Quelle: RP