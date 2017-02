Ratingen: Briefwahlbüro zieht in das Lesecafé

Die Containerlösung war nicht behindertengerecht. Pächter Ravi Singh macht aber mit weniger Tischen weiter. Von Joachim Preuss

Das Lesecafé im Medienzentrum wird ab März fast komplett geschlossen: Für die Landtags- und Bundestagswahl wird dort das Briefwahlbüro eingerichtet. Dem Betreiber des Cafés, Ravi Singh ist bereits aus formalen Gründen gekündigt worden, aber er wird das Café mit drei bis vier Tischen und der Theke weiter betreiben. Darauf einigte man sich bei einem Gespräch mit Dezernent Frank Mendack und Kulturamtsleiterin Andrea Töpfer. Die Grünen fordern dagegen den Erhalt des Cafés. Zuletzt war das Briefwahlbüro ein paar Meter auf dem Gelände der ehemaligen Feuerwache untergebracht worden.

Nach dem Rathaus-Abriss fehlen bekanntlich Räume. Schon für das Bürgerbüro musste das Medienzentrum Räume abgeben. "Für die Wahlen im Jahr 2014 wurden Container auf dem Gelände der alten Feuerwache, überwiegend in der Fahrzeughalle, aufgestellt", so Mendack gegenüber dieser Zeitung. Das Problem sei vor allem der nicht behindertengerechte Zugang gewesen: "Nur der auf dem Innenhof aufgestellte Container konnte rollstuhlgerecht mit einer Rampe versehen werden. Vorrichtungen für Blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen konnten nicht realisiert werden."

Darüber hinaus hätten sich viele Bürger bei den Mitarbeitern des Briefwahlbüros über die Containerlösung beschwert. Mendack: "Auch, dass keine Lösung für Blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen angeboten wurde, konnte nur schwer vermittelt werden." Mendack verwies außerdem auf die hohen Kosten: Die Containerlösung hätte etwa wieder 70.000 bis 80.000 Euro gekostet - ohne Verkabelung, IT, Strom und Heizung. Mit dem Umzug ins Lesecafé sei die Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer gewährleistet. Für sehbehinderte Menschen werde ein Schreibtisch beziehungsweise eine Wahlkabine mit Schablone und Abhörgerät aufgestellt. Die Ausstattung stelle das Land. Mendack betonte, dass keine andere städtische Liegenschaft in unmittelbarer Nähe des Bürgerbüros vorhanden sei. Café-Pächter Singh wird also sein Café auf kleiner Flamme weiter betreiben. Er hofft, nicht allzu starke Einnahmeverluste hinnehmen zu müssen. Weil der Pachtvertrag das gesamte Café umfasst, habe man den Vertrag kündigen müssen, so Mendack. Man führe weiter Gespräche.

Töpfer verwies gelassen auf mehrere Umbau- und Sanierungsarbeiten, die zwar für viel Unruhe gesorgt hätten, aber die Bücherei vorangebracht hätten. Veranstaltungen seien durch das Briefwahlbüro nicht gefährdet: Die teilweise Schließung des Lesecafés falle in die "veranstaltungsarme Zeit". Die Veranstaltungszeit ende am 25. März mit einem Irish Folk-Konzert und beginne wieder nach den Herbstferien. "Bei den Planungen wurde von Beginn an berücksichtigt, dass in dieser Zeit Zeitungen und Zeitschriften, PC-Arbeitsplätze mit Internetanschluss und das Wlan-Angebot zur Verfügung stehen. Es sind auch einige Tische und Stühle vorgesehen, die zum Verweilen in diesem Bereich einladen", so Mendack.

Die Fraktion der Grünen will dagegen das Lesecafé erhalten: Die Räumlichkeiten stünden somit zukünftig weder als Lesecafé noch als Veranstaltungsraum zur Verfügung. Für die Sitzungen des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses am 14. Februar und der nachfolgenden Ratssitzung stellten die Grünen einen entsprechenden Antrag.

Quelle: RP