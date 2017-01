Ratingen: Bücher, Musik und Filme zum Minipreis

Normalerweise verleiht das Medienzentrum Bücher, CDs und Filme. Aber um Platz für Neues zu schaffen, wird regelmäßig aussortiert. Auf dem Büchertrödel werden diese Schätze nun verkauft. Von Valeska von Dolega

Der Büchereimitarbeiter führt ein tolles Leben. Für die Nutzer ist er in Sachen Ausleihe und Rückgabe da, ansonsten schmökert er in Lieblingsbüchern. Ist es zu heiß, sorgen Krimis für Gänsehaut, ist das Leben zu langweilig, nehmen Fantasy-Romane mit in unbekannte Welten. Und damit das so bleibt, wird die Bibliothek regelmäßig ausgemistet. Natürlich, um so Platz für Neues zu schaffen. Und das, was rausmuss, kann beim Büchertrödel für kleines Geld von Jedermann erworben werden.

Diesen Trödelmarkt gibt es, seitdem es das Medienzentrum gibt, vermutet Stadtbüchereichefin Erika Münster-Schröer, "Vermutlich auch schon davor im Bürgerhaus" gab es diesen Minipreisbasar für alle. "Manchmal kaufen sich Leute hier ein Buch, was sie besonders gern hatten, obwohl sie es schon oft ausgeliehen haben", weiß die Bibliothekschefin aus vergangenen Jahren. Vor allem für junge Leser spielt das Thema "Lieblingsbuch" zum Kleinstpreis eine Riesenrolle.

Eigentlich stünde turnusgemäß im April dieser Schnäppchenmarkt an. "Aber diesmal haben wir dann kaum noch Platz, da Briefwahlbüros für das Bürgerbüro im Lesecafé aufgebaut werden." Kurzerhand haben deshalb die Lektoren des Medienzentrums am Peter-Brüning-Platz jetzt geguckt, was rausmuss. Sie informieren sich dazu über die sogenannten Nuller-Listen. "Interne Auswertungen zeigen genau, wann welches Medium ausgeliehen wird." Stimmt die Quote gar nicht, wird es aussortiert. Verstärkt gilt das für die Präsenzbibliothek bei Sachbüchern. Von ihrer Aktualität leben außerdem Ressorts wie Reiseführer, Rechtstitel oder die sogenannte Schul-O-Thek.

All das landet im Büchertrödel. Samstag ab 10 Uhr in den diversen Fundgruben zu stöbern, ist ausdrücklich erwünscht. Wer sich auf der Suche nach Schätzen beraten lassen möchte, kann ins Gespräch mit Mitarbeitern und Chefin kommen.

Sprichwörtlich weg wie die warmen Semmeln gehen Krimis und Belletristik, dazu Kinderbücher: "Gern auch Reiseführer." Manchmal sind ältere Kunstbücher dabei. "Die kaufen sich dann Menschen, die sich das sonst niemals leisten könnten", lautet eine Vermutung der Mitarbeiter. Gern genommen werden auch CDs, da oft ganz spezielle Musik der Genres Jazz, Country und Folk, bekanntermaßen nicht jedermanns Sache, ebenso DVDs. Allerdings werden davon aber wenig ausgesondert, da sie wenig Platz brauchen. Hörbücher werden gern von Angehörigen für Menschen mitgenommen, die nicht mehr aus dem Haus können - also beispielsweise Senioren, Erkrankte, Menschen in Altenheimen oder Krankenhäusern. "Da spielt auch eine Rolle, dass es nicht schlimm ist, wenn ein ertrödeltes Medium mal verloren geht."

Traditionelle Ladenhüter gibt es nicht. "Wir lassen den Trödel immer stehen, bis alles weg ist." Extra-Tipp für Pfennigfuchser: Verbliebene Rest-Bücher werden sogar verschenkt. "Es bleibt nie etwas übrig." Ein Prozedere, das sich lohnt. "Im vergangenen Jahr wurden 5.400 Euro ertrödelt." Das Geld wird für Neuanschaffungen investiert.

Wie etwa den Hit der Gesamtausleihe 2016 mit 141 Ausleihen, den Spitzenreiter der Kinderliteratur, nämlich Jeff Kinneys "Gergs Tagebuch - So ein Mist". Weitere Medien mit riesiger Ausleihquote sind im Ressort Zeitschrift der Titel "Meine gute Landküche" (69 Ausleihen) und unter den Sach-DVD der Silberling "Was macht uns Fit/Fett?" mit 43 Ausleihen.

Aber, bemerken Erika Münster-Schröer und ihr Team, "die neuen Medien, die man mit Leseausweis leihen kann, sind natürlich attraktiver als die auf dem Trödel".

Quelle: RP