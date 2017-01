Heiligenhaus: Bücherei stellt sich ganz auf Schüler ein

Letzter Vorlesewettbewerb im Lesecafé des Sparkassenturms. Die Bibliothek wird in absehbarer Zeit umziehen auf den Campus. Ein neues inhaltliches Konzept ist in Arbeit. Den Wettbewerb gestern gewann Lilian Kaiser vom IKG. Von Paul Köhnes

Mona Bamme hat ihr Lieblingsbuch bestens mit farbigen Streifen markiert. Genau die Seiten und Textstellen, die sie gleich vorlesen wird. Es geht um die Geschichten rund um "Miles und Niles". Warum gerade die? "Die sind echt lustig - so müsste Schule immer sein, mit ulkigen Streichen und so."

So munter die Geschichten, so lampenfieberträchtig der Anlass, aus dem Mona ihr Lieblingsbuch mit in die Bücherei brachte. Die Gesamtschülerin trat gestern im Vorlesewettbewerb der Sechstklässler an gegen die Kant-Gymnasiastin Lilian Kaiser und den Realschüler Max Kallweit im Stadtentscheid an. Auch ihre Konkurrenten hatten sich Geschichten rund um eigenwillige Helden ausgesucht. Max las aus einem Teil von "Gregs Tagebuch", Lilian aus einem Buch der Reihe "Alea Aquarius" von Tanya Stewner. Zu lesen bekam auch die vierköpfige Jury, bestehend aus Evi Fischer (langjähriges Mitglied der Stadtbücherei), Buchhändlerin Nina Beer, Verena Sarnoch (Förderverein) und Bibliotheksleiterin Andrea Einig. Zwei Seiten lang sind die "Grundsätze der Bewertung". Es geht um die Lesetechnik genau so wie um Textauswahl und -verständnis, um "Textgestaltung" und schließlich auch ums Lesen eines unbekannten, also nicht präparierten Textes. Am Ende hatte Lilian Kaiser die Nase vorn, vertritt in der nächsten Wettbewerbsrunde die Stadt Heiligenhaus bei der Regionalentscheidung in Hilden. Jetzt dürfte ihre Klasse 6 c am IKG etwas zu feiern haben. Oder auf der Website von "Alea Aquarius" nach Neuigkeiten über das Meermädchen zu stöbern.

Noch deutlich umfangreicher als der Bewertungsbogen für den Vorlesewettbewerb sind derweil Papiere, mit denen sich Bibliotheksleiterin Andrea Einig aktuell beschäftigt. Denn der gestrige Wettbewerb war aller Voraussicht nach der letzte am Standort Hauptstraße in der Stadtbücherei. Am morgigen Donnerstag stellt ein Architekturbüro dem Ausschuss für Bildung und Sport das bauliche Konzept für die neue Bibliothek vor. Sie soll im Thormählen-Bildungshaus - der ehemaligen Kiekert-Hauptverwaltung auf dem Campus - Platz finden.

Einig lobt vorab: "Wir sind vom Architekten sehr gut mit eingebunden worden." Nach den Plänen wird am Ende eine kompaktere Bücherei "mit weniger Raum, aber besseren Arbeitsplätzen für die vier Mitarbeiter" da sein. Auf ein eigenes Lesecafé wird man verzichten müssen, kann aber den im Haus vorgesehenen Mehrzweckraum mit nutzen. Innerhalb von etwa 15 Jahren wäre dies dann der vierte Standort für die Bücherei. Sie war zunächst dort untergebracht, wo heute der Sparkassen-Neubau steht, dann angedockt an die VHS am Südring, aktuell im Sparkassenturm, verteilt über mehrere Etagen.

Zeitgleich zu den Bauplänen feilt Andrea Einig an einem neuen inhaltlichen Konzept. Tragende Säule: "Wir wollen mehr für Schulen und Kindergärten da sein", sagt sie. Das bedeute auch veränderte Öffnungszeiten, die besser auf den Schulalltag zugeschnitten sein sollen. Wobei allerdings der zeitliche Rahmen pro Woche gleich bleiben soll. Schulklassen jedenfalls können dann zu den Öffnungszeiten generell kommen. Details des Konzepts sind noch in Arbeit.

Einbezogen in alle Überlegungen sind auch Nutzer aus der allernächsten Nachbarschaft der Zukunft: Studenten.

Quelle: RP