Hösel: Burghardt gibt besondere Konzerte

Zweimal im Jahr gastiert im Oktogon der musikalische Nachwuchs der Folkwang Schule. Diesmal stehen musikalische Perlen der britischen Inseln im Fokus des Programms. Von Valeska von Dolega

"Das Haus Oberschlesien ist ein lebendiges Zentrum kultureller Begegnung", sagt OSLM-Mitarbeiterin Susanne Peters-Schildgen. Und weil das Museum mit dem Oktogon über einen großen Veranstaltungssaal verfügt, ist es außerdem prädestiniert, Konzerte zu veranstalten. Jetzt stehen "Songs of the British Islands" an.

Sie sind der inzwischen 15. Beitrag der seit 2010 bestehenden Kooperation mit der Folkwang-Schule. Initiiert hat den Veranstaltungskanon Dominikus Burghardt.

"Als Dozent an der Folkwang-Universität der Künste hat er auch die Kontakte zu den Studierenden", weiß Susanne Peters-Schildgen. Wie britische Melodien zum Oberschlesischen Museum passen? "Zumeist gibt es einen Bezug zu unseren Sonderausstellungen - zur Zeit, oder zu einem bestimmten historischen Ereignis. Darüber hinaus sind die Schwerpunkte frei gewählt." Dem Pianisten und Chorleiter Burghardt geht es bei der Entwicklung der musikalischen Themen aber auch darum, unbekanntere Komponisten und ihre Werke, wie beispielsweise den aus dem benachbarten Mülheim stammenden August Bungert, oder eine unbekannte Seite bekannter Komponisten - hierfür sind Beethovens Schottische Lieder exemplarisch - vorzustellen.

"Nein, das ist kein Brexit-Konzert", erklärt Dominikus Burghardt. "Die Idee dazu hatte ich schon lange." Nun ist sie reif. Sechs Studierende aus seiner Folkwang-Klasse Abteilung Gesang/Musiktheater in den Stimmlagen Sopran, Mezzosopran, Tenor sowie Bariton, spannen einen weiten Bogen britischer Kompositionen. Auf dem Programm stehen Stücke, die der Dozent im vergangenen Wintersemester mit seinen Schülern erarbeitet hat, es ist also quasi deren Semesterabschlussarbeit. Zu Beginn gibt es drei Liebeslieder von John Dowland. Mit Henry Purcell steht beispielsweise ein überaus origineller Barock-Komponist auf dem Programm, der in dichtesten Klangfarben Duette verfasste.

Von dieser alten Musik reichen die melodiösen Zeitläufte über den Zyklus "Elisabethanischer Lyrik" im Stile Shakespeares aus der kompositorischen Feder Roger Quilters, sogenannten Miniaturballaden William Martin Yeates Hurlstones bis hin zu Benjamin Britten.

Letzterer ist inzwischen seit 40 Jahren tot, durch seine umfassendes Gesamtwerk, zu dem Kammermusik, Lieder, Sinfonien, Klavier- und Violinkonzerte, Filmhits, Chöre sowie die Oper "Tod in Venedig" zählen, wohl aber unsterblich. Für den Konzertnachmittag im Oktogon zieht Burghardt ein paar seltene Perlen aus dem Köcher.

,"Die Folkwang-Konzerte sind eine große Bereicherung des musikalischen Angebots", lobt Susanne Peters-Schildgen. Den Auftakt der klangvollen Reihe machte im Januar 2010 "Una Serenata Italiana". Weitere Titel waren eine Hommage an Franz Liszt, der Lyrik des in Schlesien geborenen Dichters Joseph von Eichendorff als "Schläft ein Lied in allen Dingen" vertonte, begleitend zur Sonderausstellung zum Ersten Weltkrieg "1913: Sommer des Jahrhunderts". Und Dominikus Burghardt, nie arm an großen Ideen, hat auch schon das Thema für das Sommerkonzert an gleicher Stelle parat. Dann nämlich werden die "Lieder der Mendelssohns" im Mittelpunkt stehen. Neben dem wohl populärsten dieser Familie, dem Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, kommt das wunderbare Liedwerk seiner Schwester Fanny, verheiratete Hensel, und seines Cousins Arnold zu Gehör. Es muss also auch im OSLM nicht immer schlesisch-polnisch sein.

Quelle: RP