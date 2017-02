später lesen Ratingen Capio Klinik: Jazz-Gesangsreihe geht in ihr siebtes Jahr Teilen

Elsa Johanna Mohr ist eine junge Jazz-Sängerin, die das Fach an der Musikhochschule Osnabrück studiert - und die sich gern schon jetzt ein wenig in der Szene etablieren will. Deshalb war die Freude groß, als Axel Fischbacher bei ihr anklopfte und fragte, ob sie Teil des "Capio-Jazz" in diesem Jahr sein möchte. Sie möchte, und so kann das Publikum die 26-Jährige am 1. September in der Venenklinik an der Hagelkreuzstraße hören.Fischbacher ist nicht nur der Erfinder der Reihe "Blue Monday", sondern zusammen mit Peter Baumgärtner auch Organisator des Capio-Jazz. Seine Besonderheit: Er bringt ausgebildete Stimmen, echtes Gefühl, räumliche Nähe und Improvisation zusammen. "Kein Affentanz", sagt Fischbacher dazu, "keine Suche nach dem Superstar."

