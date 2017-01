später lesen Ratingen CDU diskutiert mit Bürgern über Sicherheit in Ratingen Teilen

Twittern





2017-01-25T18:26+0100 2017-01-26T00:00+0100

Die CDU Ratingen setzt auch in diesem Jahr den Bürgerdialog als Angebot an die Bürger mitzureden, mitzumachen und mitzugestalten fort. Der nächste Bürgerdialog findet am Mittwoch, 1. Februar, 19.30 Uhr, im Angersaal, Schützenstraße 1, zum Thema "Einbruch, Diebstahl, Gewalt - sind wir in Ratingen sicher?" statt.