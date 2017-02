Ratingen: Changes Award startet in die nächte Runde

Changes Award startet in die nächte Runde

Wer hat eine Idee, aus der etwas Nachhaltiges entstehen kann? Eine einfache Idee, die Großes bewegen kann? Welches Team kann die Jury von seinem Business Plan überzeugen? Und wer holt den changes.Award 2017?

Nach dem sehr erfolgreichen Start des changes.Award im vergangenen Jahr geht der Business Plan-Wettbewerb nun in die zweite Runde. In der vergangenen Woche fiel endlich der Startschuss: Im Rahmen der Kick Off-Veranstaltung bei Mitsubishi Electric besuchten insgesamt 13 Gruppen mit Schülern von sechs teilnehmenden Schulen aus Ratingen und Düsseldorf gemeinsam mit ihren betreuenden Lehrern die deutsche Niederlassung in Ratingen.

Was muss ich beachten, wenn ich eine Firma gründen möchte? Wie präsentiere ich den Business Plan am besten vor der Jury? Die Schüler erwarteten abwechslungsreiche Vorträge, bei denen sie viel für die Umsetzung ihrer Projekte lernen konnten. Am Morgen hatten sie auch direkt die Gelegenheit, die Jury persönlich kennenzulernen.

Am Nachmittag trafen die Gruppen dann ihre persönlichen Coaches. Die Experten aus dem Haus Mitsubishi Electric sowie weiteren führenden Ratinger Unternehmen stehen den Teilnehmern mit Rat und Tat während der Projektphase zur Seite. Nun heißt es für die 13 Teams in der Projektphase ihre Ideen in Form von Business Plänen auszuarbeiten. Das Siegerteam kann sich in diesem Jahr neben einem Praktikum bei Mitsubishi Electric auf eine Reise nach Japan freuen. Auch auf die Zweit- und Drittplatzierten warten tolle Preise: Die Gewinner des zweiten Platzes werden nach Kopenhagen, die des Dritten nach Hamburg reisen.

Quelle: RP