Prinzenempfang: Da geht die Post ab!

FOTO: Bretz Andreas

Als Prinz Samuel I. und Ratingia Jacinta I. beim großen Prinzenempfang der RP in Düsseldorf-Heerdt die Bühne betraten, ging es richtig rund. Die beiden Tollitäten zeigten mit viel Spaß an der Freude, warum sie weit über die Grenzen Ratingens hinaus so beliebt sind. Der Prinz, der auch Vorsitzender des Ratinger Integrationsrates ist, warb einmal mehr für Toleranz und ein Miteinander ohne Vorurteile. Auch Bürgermeister Klaus Konrad Pesch und seine Kollegen Jochen Kral und Frank Mendack waren ins Konferenzzentrum der RP gekommen. Insgesamt trafen sich 14 Prinzenpaare aus der Region samt Gefolge. Für eine Stärkung war natürlich auch gesorgt.