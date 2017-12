später lesen Hösel Damm-Retter legen Notablauf FOTO: Achim Blaz FOTO: Achim Blaz 2017-12-21T17:38+0100 2017-12-22T00:00+0100

Die Lage am aufgeweichten Stauteich-Damm im Städtedreieck von Ratingen, Heiligenhaus und Kettwig hat sich weiter entspannt. "Durch Tiefbauarbeiten in erheblichem Umfang konnte die Lage am beschädigten Stauteich stabilisiert werden", so der Einsatzleiter der Feuerwehr Ratingen, Stefan Dahlmann. Von Joachim Preuss