Ratingen: Das zeigen die Museen in 2017

Noch bis zum 23. April ist im Neanderthal Museum an der Talstraße die Sonderausstellung "Playmobil-Spielgeschichte(n)" zu sehen. Besucher können in die Welt des Alten Roms blicken, Ritterturniere und mittelalterliches Stadtleben erleben und Piraten auf ihren Raubzügen sehen. Ab dem 13. Mai werden dann unter dem Titel "Zwei Millionen Jahre Migration" die unterschiedlichen Wurzeln der Menschen aus Afrika oder Westasien beleuchtet. Die Ausstellung will verdeutlichen, dass Migration kein modernes Phänomen ist, sondern selbstverständlicher Bestandteil des Menschseins. Denn Menschen waren zu allen Zeiten mobil. Auf der Suche nach Nahrung, Wasser und anderen Ressourcen haben sie sich stets sowohl kleinräumig bewegt als auch andere Regionen und Kontinente besiedelt. Durch die Dauer- und die jeweilige Sonderausstellung im Museum gibt es Führungen für Familien und Erwachsene. Auch die "DoggyDays" und die Bestimmungstage stehen wieder auf dem Programm. Das komplette Veranstaltungsprogramm des Museums für das erste Halbjahr 2017 kann unter www.neanderthal.de eingesehen werden.

Klingt verwunschen: Um den "giardino segreto", den "geheime Garten", geht es ab dem 3. Februar im Museum Ratingen an der Grabenstraße. Seit der Renaissance ist er in der Gartenbaukunst ein sorgfältig angelegter Bereich und geschützter Ort, der dem privaten Rückzug und der Erholung dient. Gleichzeitig ist der Begriff ein Topos der Kunst- und Literaturgeschichte, wo er häufig Schauplatz und Projektionsfläche für Emotionen ist. In der Ausstellung werden Arbeiten des Fotokünstlers Ingolf Timpner gezeigt. Ausgehend von den Theorien der Gartenkunst, wie sie im Barock gepflegt wurden und in den Arbeiten des Lintorfer Porzellankünstlers Johann Peter Melchior anklingen, inszeniert Timpner Pflanzenmotive zu barocken Blumenarrangements oder weckt mit Motiven wie Lotusblüten oder Seerosen Assoziationen an klassizistische Formvorstellungen bis hin zur Malerei der Impressionisten. Ausstellungseröffnung ist am Freitag, 3. Februar, um 18 Uhr.

Bein- und Fußkleidern will sich die Textilfabrik Cromford an der Cromforder Allee in Ratingen ab dem 21. Mai widmen, unter dem Titel "Deutsche Strumpfdynastien - Maschen, Mode, Macher". Das weibliche Bein mit hauchzartem Strumpf gilt bis heute als Inbegriff des Sinnlichen. Die Ausstellung nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise durch 150 Jahre Strumpfmode - vom verführerischen Nylonstrumpf bis zur bequemen Socke. Sie erzählt die Geschichte des Strumpfes nicht nur aus mode- und kulturhistorischer Perspektive, sondern nimmt auch namhafte Hersteller in den Blick. Mitmachstationen laden Jung und Alt ein, so manches Geheimnis rund um den Strumpf aufzudecken, so die Ankündigung.

Nach dem Finnland-Jahr wird in Langenfeld 2017 Spanien in all seinen Facetten beleuchtet. Dazu hat das Stadtmuseum an der Hauptstraße 83 Großes vor: "Wir werden Bilder aus allen Radierzyklen von Francisco de Goya ausstellen", so die Ankündigung von Museumsleiterin Hella-Sabrina Lange. vom 7. Mai bis zum 13. August sollen im Freiherr-vom-Stein-Haus Bilder aus allen Radierzyklen des namhaften spanischen Malers und Grafikers (1746-1828) zu sehen sein. Nach dem enormen Publikumszuspruch der Blaue-Reiter-Ausstellung dürfte das Museum damit 2017 erneut bei freiem Eintritt Besucher aus der ganzen Region und darüber hinaus anziehen. Auch eine weitere Langenfelder Ausstellung kann sich 2017 sehen lassen: Dunkle Landschaftsmalerei von Hans Friis (1839-1892) wird unter dem Titel "Eine Wiederentdeckung" vom 5. Februar bis 16. April vorgestellt.

Im Wilhelm-Fabry-Museum an der Benrather Straße 32a ist noch bis zum 12. Februar die Ausstellung "Körper 2.0 - Über die technische Erweiterbarkeit des Menschen" zu sehen. Ab 5. März wird es dann "Vorwiegend heiter", und zwar mit Werken von Joachim Klinger. Anlass ist der 85. Geburtstag des Kunst- und Kulturschaffenden, der mehr als 40 Jahre in Hilden lebte. Klingers zeichnerische Begabung wurde bereits in seiner Jugend sichtbar. So hatte er in der Schule den Ruf, ein Künstler zu sein, und erhielt den Spitznamen "Max", angelehnt an den Maler, Radierer und Bildhauer Max Klinger. Doch im Gegensatz zum Namensvetter studierte Joachim Klinger Jura und war im Kultusministerium verantwortlich für Theater, Film und Internationales.

