Advent Türöffner: Der Küster heißt alle willkommen

Für Dirk Oberbanscheidt beginnen jetzt die arbeitsreichsten Tage des Jahres. Der Beruf des Küsters sei weit mehr, als Türen zu öffnen, Glocken zu läuten und Kerzen anzünden, sagt der gelernte Energieelektroniker. Von Marita Jüngst

Ratingen Wenn die Gläubigen zum Gottesdienst in die evangelische Stadtkirche kommen, werden sie am Eingang von Dirk Oberbanscheidt empfangen.

Der Küster der Gemeinde begrüßt jeden Gottesdienstbesucher persönlich und reicht ihm das Gesangbuch. Und nach drei Jahren im Amt kennt Oberbanscheidt auch die Besonderheiten einiger Besucher. So legt er der älteren Dame vorsorglich immer zwei Sitzkissen auf deren Stammplatz auf die Kirchenbank, damit sie es bequemer hat.

Das Amt des Küsters ist für Dirk Oberbanscheidt Berufung, er geht darin auf, und zwar mit ganzem Herzen. Wenn er über seine Arbeit spricht, leuchten seine Augen. Und wenn er gewusst hätte, wie sehr ihn diese Aufgabe ausfüllt, er hätte nie etwas anderes machen wollen.

Dabei hat Oberbanscheidt zunächst eine Ausbildung zum Energieelektroniker gemacht und in diesem Beruf gearbeitet, bis die Kinder kamen. Dann kam die Elternzeit. Der Hausmann suchte einen Halbtagsjob, doch der war in seinem Beruf nicht zu finden.

Als ihm zunächst eine Halbtagsstelle als Küster in Tiefenbroich angeboten wurde, griff er zu. Drei Jahre später folgte die Ganztagsstelle in Ratingen.

"Küster sein ist weit mehr als Türen öffnen, Glocken läuten und Kerzen anzünden", sagt Oberbanscheidt, obwohl viele glauben, dass er tatsächlich nur dafür zuständig sei. Eigentlich jedoch ist er Mädchen für alles in der Gemeinde. Er bereitet für Pfarrer Gert Ulrich Brinkmann die Gottesdienste vor, schlägt ihm die Gesangbücher schon an der richtigen Stelle auf. Ein persönlicher Service sozusagen. Dem Pfarrer gefällt's. Er ist zufrieden mit der Arbeit seines Küsters, "vor allem weil auch die Stimmung gut ist", sagt er.

Wenn Oberbanscheidt gerade nicht dem Pfarrer zur Hand geht, kümmert er sich um die Vermietungen im Haus am Turm, legt bei kleineren Reparaturen selbst Hand an und sorgt dafür, dass der Wein für die Abendmahl-Gottesdienste nie ausgeht. Aktuell hat er einen Kühlschrank für die Sakristei besorgt, damit der Weißwein künftig kühl gelagert werden kann.

Dirk Oberbanscheidt sieht sich selbst als One-Man-Show im Kirchendienst. Und wenn er über Kirche, Familienzentrum Süd und das Haus am Turm spricht, sagt er: "Das ist alles meins". Und so behandelt er auch sein Arbeitsreich. Eigentlich hat er eine 40-Stunden-Woche und montags frei. "So wie die Friseure." Einmal habe er versucht, die gearbeiteten Stunden mal aufzuschreiben. Das Vorhaben gab er schnell wieder auf. Und das Handy am Montag ausschalten, das kommt für ihn gar nicht in Frage. "Wenn die Heizung nicht funktioniert oder ein Rohrbruch ist, will ich das wissen."

Flexibel muss er sein, sich selbst organisieren können. Das fällt ihm nicht schwer. Wie zum Beweis brauchen die Anlieferer einer Küche für Pfarrer Brinkmann des Küsters Hilfe. Die Monteure waren in die Lintorfer Straße eingefahren, als der städtische Absperrpoller noch unten war. Jetzt ist er hochgefahren, und die Fahrzeuge kommen auf diesem Weg nicht mehr raus. Über den Vorplatz der Kirche geht's noch, denn für die hauseigenen Poller hat Oberbanscheidt einen entsprechenden Schlüssel. Die Gemeindesekretärin kann die Monteure also beruhigen: "Der Dirk macht das schon", sagt sie.

Auf den Küster warten nun die arbeitsreichsten Tage des Jahres. Allein Heiligabend sind fünf verschiedene Gottesdienste. Bis auf die späte Christmette ist er bei allen dabei. Deshalb hat seine Familie das Weihnachtsessen schon gestern Abend aufgefahren. "Heute gibt es nur Fingerfood", sagt er. In der Kirche hat er den Tannenbaum schon vor ein paar Tagen geschmückt. Doch die Beleuchtung wird erst Heiligabend eingeschaltet. "Unser Pfarrer mag es traditionell", sagt Oberbanscheidt. Bei ihm zuhause jedoch ist die Weihnachtsbeleuchtung am Baum längst an.

Wenn während der Arbeit Zeit bleibt, setzt er sich gern in die leere Kirche, um zur Ruhe zu kommen. Weihnachten steht er dann in Anzug, Hemd und Krawatte, seine Arbeitskleidung bei Gottesdiensten, am Eingang, um die Gläubigen zu begrüßen. Und das sind an Weihnachten erfahrungsgemäß deutlich mehr als an anderen Tagen.

