Ratingen: Der Schlitten bleibt vorerst im Keller

Von himmlisch-weißer Weihnacht können die meisten nur träumen. Auch früher war es nicht anders. Von Joachim Preuss

Auf diese Frage hatte Klaus Mönch, "Wetterfrosch" beim Grünflächenamt der Stadt Ratingen schon gewartet: "Wie isses denn mit Schnee an Weihnachten?" Anlässlich der nicht nur typisch deutschen Gefühlsduselei werden landauf, landab alle Meteorologen mit solchen Fragen gequält. Spätestens im September beginnen die Bitten um Vorhersagen. Dann haben Langzeitprognosen noch in etwa den Wahrheitsgehalt von Kaffeesatz. Mönch nimmt's mit Humor: "Jedes Jahr wird nach weißer Weihnacht gefragt. Aber jedes Mal funktioniert die magische Kristallkugel nicht. Und meine tierischen Freunde, die Wetterfrösche, verlassen ihr Glas und genießen den Winterurlaub auf Barbados." Ah, ja.

Dabei kennt sich Mönch bestens mit Wetter und Klima aus, beruflich wie privat: Für die Stadt betreibt er seit vielen Jahren eine Wetterstation und gibt die Dumeklemmer-Umwelt-Info heraus, privat ist er Vorsitzender des Stadtverbandes Ratingen der Kleingärtner, die immerhin mit sieben Vereinen etwa 500 Parzellen betreiben. Viele Bürger kennen ihn als Chef des KGV Dumeklemmer, der mit nicht nachlassender Begeisterung Laien und Profis durch die Anlage führt und sich Löcher in den Bauch fragen lässt. Sein Dumen ist nicht nur platt, sondern auch ziemlich grün.

Der Blick in den Himmel, auf Barometer, Wind- und Feuchteanzeige gehört für Gärtner zum festen Tagesrhythmus. Ein paar Daten und viel Erfahrung reichen schon für eine Kurzfristvorhersage bei klassischen Wetterlagen. Mönch verlässt sich auch und vor allem auf seine Aufzeichnungen - und die bestätigen nicht unbedingt die Erinnerungen an angeblich viel mehr weiße Weihnacht in früheren Jahren. Im Rheinland gebe es selten Schnee an den Festtagen: "Eigene (ab 1993) und historische Aufzeichnungen (ab 1952) verzeichnen nur sechs Mal weiße Weihnacht seit 60 Jahren. In jedem Jahrzehnt also einmal." So viel also dazu. Und seit ein paar Tagen wissen wir: Auch in diesem Jahr wird's nix mit dem Schlitten fahren auf dem Rodelberg in West oder den Höhen in Hösel.

Mönch zitiert seine Statistik für Ratingen und schickt eine Begriffserklärung vorweg: "Schneetag definiert sich als Schneefall zwischen 6 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages; Schneehöhe mindestens ein Zentimeter".

Also: "Weiße Weihnacht gab es 1956 (24. Dezember), 1976 (24. bis 30. Dezember), 1981 (20. bis 28. Dezember), 1994 (26. Dezember), 2001 (24. und 26. Dezember) und zuletzt 2010 (24. und 26. Dezember."

Die Anzahl der Schneetage im ganzen Jahr betrug seit 1952 im Durchschnitt zwischen 3,9 (2000 bis 2009) und 14,5 Tage (1980 bis 1989).

Woher besonders die älteren Rheinländer ihre Erinnerungen an flockenreiche Festtage haben, bleibt also ein Rätsel. Vielleicht hat Bing Crosbys Supermarkt-Ohrwurm "I'm dreaming of a white christmas" ein wenig das Gedächtnis eingetrübt. So wie man sich an Urlaube auch immer gerne in rosaroten Farben erinnert. Nur Oma und Opa können noch von einer Folge sehr kalter Winter erzählen.

Die Erinnerung wird auch eingepudert durch die vielen Fotos, die im Winter nur bei Schnee gemacht werden. Dietmar Falhs vom Verein Lintorfer Heimatfreunde hat im Archiv unzählige Winterbilder - allesamt natürlich mit ganz viel Schnee drauf. Doch beim Blick auf die Knipsdaten wird klar: Wirklich Weihnachtliches ist kaum dabei. Denn der Westen Deutschlands profitiert vom milden Klima, für das der Golfstrom mit Warmwasser aus der Karibik sorgt. Dazu kommen Tiefdruckgebiete, die meist vom Atlantik her zu uns ziehen und auf ihrer Vorderseite warme Südluft vor sich hertreiben - Hand in Hand mit einem Hochdruckgebiet über dem Mittelmeer. Die Statistik besagt: Die Chancen auf Schnee an allen drei Weihnachtstagen liegen bei uns unter zehn Prozent. Als schneesicher gilt in diesen Tagen in Deutschland nur die Zugspitze. Während die Helgoländer, wohlig umspült von den Resten des Golfstroms, so gut wie nie die Schneeschippe an den Festtagen benötigen. Dafür müssen sie wegen der Winterstürme eher auf die Standfestigkeit der Weihnachtsbäume achten. Und auch bei uns soll's kräftig wehen.

Eine klassische Festtags-Wetterlage eben. Wenigstens darauf ist Verlass.

