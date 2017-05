später lesen Ratingen Die Kulturkneipe zeigt Rollenspiele eines Ratinger Autoren-Duos 2017-05-03T18:21+0200 2017-05-04T00:00+0200

Um schwungvolle Titel ist man in der Kulturkneipe im Lux nicht verlegen: "Die arme Poetin und der verdutzte" heißt es am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr an Turmstraße 5. Dort, so versprechen die Organisatoren, soll es sehr unterhaltsam zugehen, wenn Marina Jenkner und Utz Peter Greis, beide Mitglieder der Autorengruppe Era, in ihre Rollen schlüpfen werden. Und genau diese Rollen haben mit ihrem literarischen Leben zu tun.