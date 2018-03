Stefan Krayer: "Die Natur ist ziemlich grausam"

Ein Gespräch mit dem Hegeringleiter über Schweinepest, Bio-Fleisch und Selbstregelung in Wald und Flur.

Langenfeld Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist hauptsächlich in Osteuropa verbreitet und noch 350 Kilometer von der deutschen Landesgrenze entfernt. Dennoch: Die Gefahr ist gegenwärtig. Wir sprachen mit dem Langenfelder Hegeringleiter Stefan Krayer über die Möglichkeiten, die Jäger haben, ihr Einhalt zu gebieten.

Herr Krayer, befällt die Schweinepest ausschließlich Haus- und Wildschweine oder auch andere Tiere?

Krayer Nach jetzigem Kenntnisstand werden ausschließlich Schweine befallen.

Noch lauert die Gefahr weit von uns entfernt. 350 Kilometer - diese Strecke überwindet doch kein infiziertes Tier aus Polen, oder?

Krayer Gefahren gehen von Tiertransporten, mitgebrachten Rohfleischprodukten (Schinken und Würste) und infizierter Kleidung aus. Somit stellen 350 Kilometer nicht wirklich einen beruhigenden Abstand dar.

Jäger können Wildschweine schießen, aber keine Lkw stoppen, die aus Osteuropa kommen und deren Fahrer verseuchte Wurstreste in Papierkörben zurücklassen oder aus dem Fenster werfen. Wie groß ist die Chance, dass Jäger mit dem Abschuss überhaupt etwas erreichen?

Krayer Durch die Reduktion der Populationsdichte wird das Risiko der Übertragung von Tier zu Tier stark reduziert. Das hilft sehr. Diesen Übertragungsweg bekäme man dadurch in den Griff. Die Seuche wird aber voraussichtlich über die vorher genannten, anderen Ausbreitungswege nach Deutschland und NRW kommen.

Wir in Langenfeld beispielsweise sind von Wildschweinen umzingelt. Ich denke da an den Garather und den Hildener Stadtwald sowie die Ohligser Heide. Der Bestand soll insgesamt um 70 Prozent reduziert werden. Weiß man denn überhaupt, wie viele Wildschweine es hier in der Region gibt?

Krayer Nein. Es wird von den Jagdbehörden anhand der gemeldeten Erlegungszahlen der einzelnen Reviere eine Gesamtbestandszahl "extrapoliert". Diese Zahlen stellen aber nur sehr grobe Schätzungen dar, da die Populationsdichten im Jahreszyklus extrem starken Wechseln unterliegen können.

In manchen Bundesländern gibt es bereits Prämien für erschossene Tiere oder Regelungen, die die Wildschweinjagd erleichtern. Gibt es das in NRW auch?

Krayer Wir Jäger sprechen von erlegten Tieren. In NRW gibt es als Vermarktungsanreiz für die verstärkt zu bejagenden Frischlinge einen Zuschuss zur verpflichtenden Fleischuntersuchung. Weiterhin wurde die bisher geltende Schonzeitregelung für Wildschweine bis auf Widerruf aufgehoben. Auf diese Weise soll eine effektivere Bejagung von dieser Seite aus ermöglicht werden.

Man spricht ja bei uns mittlerweile von einer Wildschweinplage. In Richrath und Langfort haben die Tiere in der Vergangenheit schon Gärten nach Essbarem durchfurcht. In der Ohligser Heide graben sie mit schöner Regelmäßigkeit das Heidebad um. Fehlt es an natürlichen Feinden?

Krayer Ausgewachsene Wildschweine sind äußerst wehrhaft, Deshalb gibt es kaum Fressfeinde. Gelegentlich fallen Frischlinge dem Fuchs zum Opfer. Die größten Feinde des Wildschweins sind das Wetter und widrige Biotoplagen. Nasskalte Winter und geringe Baummast würden die Populationen viel stärker dezimieren als es die Fressfeinde je könnten. Aber die Winter sind schon seit Jahren ausgefallen, und die Schweine profitieren als Kulturfolger von dem von ihnen zusätzlich erschlossenen, stadtnahen Nahrungsangebot.

Was machen Sie eigentlich mit den erlegten Kadavern? So viel Wildschwein-Pfeffer, Schinken und Wurst nimmt doch niemand ab?

Krayer Falsch. Wir verwerten alle erlegten Wildschweine und die Nachfrage ist noch nicht annähern gedeckt. Viele unserer Abnehmer vertreten wie wir die Auffassung, dass mehr Bio bei Fleisch nicht möglich ist. Es sei hier auch angemerkt, dass das Fleisch von mit Schweinepest infizierten Schweinen für den menschlichen Genuss völlig ungefährlich ist. Bei Geschmack und Qualität gibt es keine Einbußen.

Der derzeit populäre Förster und Buchautor Peter Wohlleben, der sich über die Intelligenz des Waldes auslässt, behauptet, die Jagd sei völlig überflüssig. Er ist der Ansicht, dass die Bäume die Wildschwein-Population selbst regeln, indem sie mal mehr oder mal weniger Bucheckern und Eicheln abwerfen. Was halten Sie als Jäger von dieser Theorie?

Krayer Ob Bäume Mast tragen oder nicht ist nur bedingt von der Tierpopulation im Wald abhängig. Weitaus größer ist der klimatische Einfluss. Im Norden Kanadas, wo wenige Menschen wohnen und keiner sehen muss, wie die Natur sich über Jahre hinweg bis zum Gleichgewicht regelt, mag die natürliche Lösung funktionieren. Die Natur ist aber gnadenlos. Wollte man in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft warten, bis die Regelung durch die Natur stattgefunden hat, würde man bis zur Einstellung des "natürlichen Gleichgewichts" viel Tierleid erleben. Wird Wild nicht erlegt, so werden die Populationsdichten zu Nahrungsmangel unter den Tieren und somit zum Verhungern vieler Tiere führen. Zusätzlich werden Seuchenzüge ein Übriges tun. Wildunfälle werden massiv zunehmen. Es wird unter den Tierarten Gewinner und Verlierer geben. Ob sich das Gleichgewicht an der gewünschten Stelle einstellt, ist fraglich. Die Jagd ist ein Instrument, die Bestände sinnvoll zu nutzen und hochwertige Lebensmittel zu gewinnen.

