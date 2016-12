Ratingen: Die Sternsinger machen sich auf den Weg

Seit gestern sind die Sternsingergruppen in der Stadt unterwegs. Am Beginn stand die Aussendungsfeier. Von Henry Kreilmann

Auf den letzten Schritten, kurz vor dem Eingang zur St. Ludgerus-Kirche, rückt sich der junge Sternsinger die Krone auf dem Kopf noch mal zurecht. Seine Mutter legt an seinem prächtigen Umhang auch noch mal letzte Hand an - "sitzt alles? Dann kann es ja losgehen!"

Der junge Mann ist einer der Heiligenhauser Sternsinger, die gestern ihr Amt aufgenommen haben und nun wieder auf dem Weg sind. Der Aussendegottesdienst ist jedes Jahr ein traditioneller Termin für die Sternsinger, auf dem sie noch einmal den Segen mitnehmen. "Eine schöne Tradition", findet eine Besucherin des Gottesdienstes, die es genießt, fröhliches Kinderlachen in den Gotteshäusern zu hören. "Es ist wichtig, dass die Kinder früh mitbekommen, welche Werte in der Kirche gelebt werden. Das füreinander Einstehen und das Helfen." Die Sternsinger-Aktion wird in Heiligenhaus in all ihrer Tradition lebendig gehalten, auch wenn sich jedes Jahr weniger Kinder und Betreuer für dieses besondere Ehrenamt zusammenfinden und sich aus diesem Grund schon eine Erwachsenen-Sternsingergruppe gebildet hat. Die meisten Menschen, bei denen die Sternsinger klingeln, freuen sich, wenn sie kommen, erklären die Kinder. Vor allem die selbst gesungenen Lieder kämen gut an, und sie gehören einfach zur Tradition. Dann gibt es den Segen, der zufällig auch den Initialen der heiligen drei Weisen aus dem Morgenland gleicht: C+M+B steht dabei für das lateinische "Christus mansionem benedicat", welches auf Deutsch "Christus segnet dieses Haus" bedeutet.

Die Spendengelder gehen auch aus dieser Sammlung wieder an eigene Spendenzwecke der Heiligenhauser Gemeinde. Auch in diesem Jahr bekamen die Kinder wieder Eindrücke der beiden Organisationen. Bei dem Projekt "Sant Chavara Kala Niketan" von Pater James in Indien kann mit Hilfe der gesammelten Spendengelder für etwa 90 Kinder der Schulbesuch ermöglicht werden, außerdem fließt das Geld in die medizinische Versorgung älterer Menschen. Außerdem würden für Familien aus den Slums Häuser gebaut, erklären die Organisatoren.

Die andere Hälfte der Spenden geht an zwei Projekte von Bischof Bernardo, "Pastoral da Crianca" und "Cultura pela Paz". Der dortige Bischof Dom Bernardo Bahlmann ist ein Franziskaner, der aus dem Münsterland stammt. Ein wichtiges Element seiner Arbeit ist, Musikunterricht anzubieten, um die Freizeit der Jugendlichen dort zu gestalten. Im Aussendegottesdienst sangen die Kinder gestern eines ihrer liebsten Sternsinger-Lieder, "Stern über Bethlehem". Wer die Sternsinger an seiner Haustür verpasst, der kann sie am 6. Januar, 16 bis 18 Uhr, gemeinsam mit dem Gitarrenchor vor dem Selbecker Markt erleben Bei der Sammlung 2016 kamen 38.393 Euro zusammen.

