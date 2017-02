Ratingen: Diebe haben es auf Reitsättel abgesehen

Unbekannte suchen in Breitscheid eine Anlage heim und brechen Sattelkammern auf.

Mehrere Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche meldet die Polizei Ratingen vom vergangenen Wochenende. In allen Fällen sind die Täter flüchtig.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Lintorfer Straße in Ratingen Mitte. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten nach Angaben der Polizei vergeblich, die Schaufensterscheibe des Objektes einzuschlagen. Trotz der massiven Gewalteinwirkung hielt die Scheibe aber stand und die beiden männlichen, dunkel gekleideten Täter ließen von einer weiteren Tathandlung ab und flüchteten unerkannt. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. An der Schaufensterscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Ebenfalls am Samstag, diesmal in der Zeit zwischen 11.45 bis 20.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch eine aufgebrochene Terrassentür in ein Einfamilienhaus am Mintarder Berg in Breitscheid und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubläden nach Wertsachen. Welche Beute der oder die Einbrecher dort machten, stand zunächst noch nicht fest.

In der Zeit von Sonntagabend, 22 Uhr, bis zum gestrigen Montagmorgen, 5.34 Uhr, gelangten bislang unbekannte Straftäter in mehrere Stallungen einer Reitanlage am Lintorfer Weg in Breitscheid. Sie öffneten mit Werkzeuggewalt die verschlossenen Türen der Sattelkammern, aus denen anschließend Sättel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro verschwanden. Konkrete Hinweise auf ein zum Abtransport der Beute benutztes Fahrzeug gibt es bisher nicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Die Polizei rät grundsätzlich: "Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110." Mit der Kampagne "Riegel vor" (www.riegelvor.nrw.de) gegen den Wohnungseinbruch reagiert die Polizei NRW auf die bundesweit steigenden Zahlen beim Einbruch.

Quelle: RP