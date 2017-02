Ratingen: Echt jeck im Bürgerhaus

Ratingen hat zurzeit kein Rathaus - ist auch egal. Dann stürmen die Möhnen eben das Bürgerhaus. Und drinnen geht eine bunte Party ab. Die RP war dabei. Von Norbert Kleeberg

Früher ging es doch eher stocksteif zu. Doch die Party im Bürgerhaus Frankenheim, das anstelle des zurzeit nicht vorhandenen Rathauses gestürmt wird, hat sich mittlerweile zur einer munteren Fete entwickelt. Vertreter der Parteien kommen bestens gelaunt und sehr pfiffig kostümiert in die erste Etage, um zu erleben, wie Bürgermeister Klaus Konrad Pesch verzweifelt versucht, den Ansturm der Möhnen abzuwehren. Wenig später schaut das Prinzenpaar siegessicher vorbei. Samuel I. und Jacinta I. strahlen und betonen: "Jetzt hat der Karneval die Regentschaft in der Stadt übernommen." Die beiden Tollitäten geben zu, dass die vergangenen Tage schon sehr stressig waren - aber eben schön stressig. Und so geht es jetzt weiter. "Wir haben ein volles Programm, gehen früh aus dem Haus und kommen sehr spät heim", sagt der Prinz.

Unterdessen geht die muntere Mixtur aus Bützen und Schunkeln im Bürgerhaus weiter. Mittendrin: Jörg Maaßhoff (CDU). Der trägt eine tolle Perücke aus Lametta. Ein echter Blickfang ist auch Hannelore Hanning, die FDP-Fraktionschefin. Sie geht als Vamp - und erst auf den zweiten Blick kann man sie wirklich erkennen. Alexander von der Groeben (BU) präsentiert einen Anzug unter dem Motto "luftig-leicht". Auf hellblauem Untergrund sind viele weiße Wolken zu erkennen.

Wolfgang Diedrich (CDU) zeigt seine Krawatte, die eine Möhne mit einem scharfen Schnitt zerstört hat. "Ich habe mit meiner Frau vorher besprochen, welcher Schlips dran glauben muss", betont er.

