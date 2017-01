Heiligenhaus: Ehrenamtskarte belohnt Aktive

72 Heiligenhauser haben bislang sich für die Ehrenamtskarte gemeldet. Jetzt war Übergabe. Von Henry Kreilmann

"Dass sich schon zu Beginn 72 Bürger für die Ehrenamtskarte melden, ist etwas Besonderes, denn in Städten mit vergleichbarer Einwohnerzahl sind es üblicherweise etwa 40 Menschen", freut sich Jörg Saborni, Fachbereichsleiter Soziales. 43 Ehrenamtler bekamen ihre Karte von Bürgermeister Jan Heinisch sowie Sozial-Dezernent und Kämmerer Michael Beck verliehen.

Mit der Ehrenamtskarte gibt es in Heiligenhaus Ermäßigungen bei städtischen Kultur-Veranstaltungen, der Stadtbücherei oder dem HeljensBad. In ausgewählten Betrieben gibt es zehn Prozent Rabatt.

"Keiner engagiert sich, weil ihm diese Karte winkt. Aber sie drückt Dank und vor allem Anerkennung aus für die Arbeit, die Sie einbringen", so Heinisch. "Ohne Sie wäre es ein stückweit ärmer in der Stadt." Beantragen kann die Karte, wer eine gewisse Stundenzahl in das Ehrenamt investiert. Wie Rolf Watty: Er hat den Bürgerbusverein mit gegründet, ist im Stadtmarketing, im Geschichtsverein und als Lotse tätig: "Und es macht mir Spaß." Anschließen können sich da die Fahrer des Bürgerbusses: Hans-Peter Kramer, Klaus Fielenbach, Ursula Forstreuter, Joachim Gottwald, Horst Jung, Harald Kühn, Sven-Oliver Nerlich, Bärbel Seibel, Manfred Steinhaus und Siegfried Wolf. "Die Dankbarkeit, die uns vor allem ältere Fahrgäste aus den Randgebieten jeden Tag entgegenbringen, gibt eine tiefe Befriedigung", so Fahrer Manfred Ammoneit. Ähnlich sehen das auch die Vertreter der Feuerwehr. Andreas Braig, Deborah Frohberg, Andrés Goméz Malagón, Daniela Hemmert, Jasmin Ruhrmann, Jörg Schuster, Sven Werner und Dominic Wulf nahmen in der Wehr-Uniform ihre neue goldene Karte entgegen. "Viele von uns sind mit Herzblut von Jugend an dabei", erklärt Benjamin Böger, "und wir sind gerne rund um die Uhr für Sie da."

Desweiteren mit einer Ehrenamtskarte wurden ausgezeichnet: Ralf Baumann (1. Dart-Club Heiligenhaus), sowie Axel Georg, Thomas Szigat (beide Tennisclub Blau-Weiß) und Joachim Gottwald (Tennisverein Grün-Weiß). Von der DLRG: Hans-Peter Endl, Susanne Görtz, Michael May, Markus Otten, Joachim Strötges. Aus dem Naturschutz kommen Dietmar Borbe und Professor Dr. Wolfgang Gerß. Desweiteren mit der Karte geehrt wurden: Ulrike Kramer (Demenzbetreuung), "Grüne Dame" Christa Altrogge, Petra Ullrich (Vergessene Kinder), Rolf Praast (Stadtarchiv), Werner Olligschläger (Briefmarken-Sammelverein), Wolfgang Müller (Förderverein Gesamtschule), Tanja Lingelbach (Förderverein Dorfkirche Isenbügel), Thomas Kenschner, Uwe Krull (Kleingartenverein), Armin Merta (Siedlergemeinschaft). Aus dem Stadtmarketing Dagmar Haarhaus.

Quelle: RP