Ratingen: Ein Hauch von Hawaii im Seniorentreff

Wie viel Spaß an der Sache die Nutzer der Einrichtung haben, weiß Angelika Liebergesell vom Seniorentreff Süd ihren Gästen an der Nasenspitze anzusehen. "So wie sie strahlen, bringt ihnen das viel Freude." "Es ist zwar anstrengend, aber alle gehen mit einem Lächeln im Gesicht", sagt Jutta Bodewein. Von Valeska von Dolega

Die 44-Jährige muss es wissen, seit 2014 leitet sie einen ganz besonderen Kursus: Unter ihrer Übungsleitung tanzen die Golden Hula Girls zu hawaiianischen Klängen. "Das hat nichts mit Baströckchen und Nussschalen zu tun", räumt Jutta "Juhana" Bodewein mit einem Klischee auf. Sondern mit Barfußbewegungen in wadenlangen Stoffbahnen, Muschelketten um den Hals, farbenprächtigen Blüten im Haar und sanften Bewegungen. Bodewein selbst, gelernte Friseurin, entdeckte die "vielfältige Kultur Hawaiis vor zwölf Jahren. Und damit habe ich meine Berufung gefunden." Denn die Übungsleiterin versucht, Lebensweisheiten, Mythen und Legenden aus der Südsee zu vermitteln - nicht mit dem gesprochenen Wort, sondern getanzt. Diese Art moderner Bewegungsabläufe ist auch ein ganz spezielles Angebot für Golden Ager, denn die sanften Schritte im Rhythmus der typischen Südseeklänge stimulieren nicht allein den Bewegungsapparat. "Formationstanz ist eine kognitive Herausforderung", weiß Rita Mitic, städtische Quartiersentwicklerin und Mit-Ideengeberin dieses Angebots. Gefragt ist die Koordination von Arm- mit Beinbewegungen, gelegentlich kommt noch ein graziler Hüftschwung oder die Arbeit mit Bambusstäbchen dazu - und das in einer Gruppenstärke von bis zu 20 Personen. "Überwiegend sind es Frauen, die mitmachen", weiß Jutta Bodewein. Die jüngste Teilnehmerin sei 60, so genau weiß das keiner. Schließlich geht es um das Vergnügen, nicht um eine demografische Statistik.

Eins der beschwingten Hula-Girls ist Monika Kristler. "Ginge es nach mir, könnte jeden Tag getanzt werden", schwärmt die Rentnerin über die Hula-Bewegungen mit ihren Mitstreiterinnen. "Jetzt weiß ich, wohin ich gehöre." 2012 endete für die Ratingerin der Berufsalltag, "tanzen wollte ich schon immer". Im Gymnastikkursus, den sie damals besuchte, hörte sie vom Termin, schnupperte hinein - und blieb. "Ich bin Witwe und wenn ich manchmal traurig bin, höre ich die Musik und bin gleich besser drauf. Das baut mich auf."

Die etwa 20 Golden Hula Girls stammen überwiegend aus Ratingen. Allerdings gibt es auch Damen, die den weiteren Weg aus Nachbarstädten auf sich nehmen, um mitmachen zu können. "Das ist einmalig", lautet das Fazit aller Beteiligten. Zumal man mit den kleinen und großen Choreographien und getanzten Geschichten um Bäume, Blüten und immer mal die Liebe viel für die geistige wie körperliche Fitness tut, aber auch neue Kontakte knüpft.

"Als ich anfing, kannte ich hier niemanden", bilanziert Monika Kristler. "Jetzt sind schon richtige Freundschaften entstanden." Jenseits des fixen Termins am Dienstagvormittag, wenn sich der Saal am Karl-Mücher-Weg zum Tanzstudio verwandelt, gehen die Hula-Girls auf Tour. Nicht bis Hawaii, aber nach Düsseldorf ins Ukulele-Konzert. Und dann sind da noch die spektakulären Auftritte. Zuletzt beim vergangenen Weihnachtsfest im Suitbertussaal der Dumeklemmer-Halle. "Ein schönes Erlebnis", sagen alle.

Als nächster Termin steht ein Beitrag zum Sommerfest an. Dem Vernehmen nach soll, spielt das Wetter mit, das Außengelände an der Stadthalle mitgenutzt werden und Jutta "Juhana" Bodewein plant eine sommerliche Choreographie. Als Begrüßung ein "Aloha!", anschließend Aufwärmübungen und dann das "Feilen einzelner Passagen" sorgen am Ende für den perfekten Auftritt der so beweglichen Golden Hula Girls.

