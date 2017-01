später lesen Lintorf Einbrecher fahren mit zwei teuren Autos davon Teilen

Twittern





2017-01-25T18:26+0100 2017-01-26T00:00+0100

In der Nacht zu gestern kam es auf bisher nicht geklärte Art und Weise zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Waldseestraße.