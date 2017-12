später lesen Ratingen Einbrecher unterwegs in Ratingen 2017-12-27T17:53+0100 2017-12-28T00:00+0100

An Heiligabend, zwischen 17.30 und 23.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Straße Langenbroich in Hösel ein. Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei nach eigener Mitteilung noch nicht vor.