Ratingen: Einstiger Männerverein setzt auf Musik

Seit 125 Jahren gibt es den CVJM Ratingen - den Christlichen Verein Junger Menschen. Das Freizeitangebot ist äußerst vielseitig. Von Gabriele Hannen

Es ist nicht gerade so, dass Dornröschen mit Nachnamen CVJM heißt und an der Grütstraße 11 selig schlummert. Aber ein bisschen ruhig ist es schon um den Christlichen Verein Junger Menschen - wie die Langfassung der geläufigen Abkürzung heißt. Im 125. Jahr seines Bestehens in Ratingen arbeitet der Verein nun ein lebendiges Programm ab, das vor allem eine hochgeschätzte Zielgruppe ansprechen soll: junge Leute.

Ein ganzes Jahr lang gibt es unterhaltsame, besinnliche, tiefgründige und wohl durchdachte Programme, ein ganzes Jahr lang zeigen Banner über der Eingangstür, dass hier irgendwas los ist. Mal heißt es "Ich vergebe Dir", mal "Ich segne Dich" oder, sehr verdienstvoll "Ich rede gut über Dich". Insgesamt sollen zehn Varianten liebevolle Zuwendung signalisieren, die der CVJM den Betrachtern und Besuchern entgegenbringt.

FOTO: Achim Bazy

Ein echtes Sing-Projekt hat Wilfried Mach, aktives Mitglied des CVJM, für den Mai eingerührt: "Mutter-Tag" ist der Oberbegriff, unter dem sich Musik, Tanz, Performance und Theater tummeln. Geprobt wird am Freitag, 20. Mai, von 20 bis 22 Uhr, am darauffolgenden Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag dann von 10 bis 17 Uhr. Gleich daran anschließend sind Mütter und ihre Familien eingeladen, den Auftritt zu genießen.

In gutem Deutsch ist alles mit "Surprise yourself" angekündigt. Das alles findet im Katholischen Pfarrzentrum an der Turmstraße statt und kann ein Zeichen dafür sein, dass der CVJM auch mit St. Peter und Paul eine christliche Zusammenarbeit anstrebt. Mit Musik geht es natürlich immer weiter. Traditionell wird beim CVJM Blech geblasen. Also gibt es aktuell auch eine Jungbläser-Gruppe. Sie ist der Nachwuchs des Posaunenchores und des CVJM in Ratingen, dennoch ein eigenständiger Chor, der wöchentlich anderthalb Stunden probt und Konzerte sowie Gottesdienste gestaltet. Die Gruppe besteht aktuell aus sechs Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, dem Senior Helmut und der Leiterin Vera Giese.

Mach: "Bei uns spielt nur tiefes Blech". Das soll sich jedoch in nächster Zeit ändern. Im gesamten Januar besucht nämlich der Posaunenchor Grundschulklassen des 2. und 3. Jahrgangs in Ratingen und stellt ihnen Instrumente, Posaunenchor sowie Blasinstrumente, von der kleinen Trompete bis hin zur großen Tuba, vor.

"Blechblasen und Blechkuchen" heißt dann das dazugehörige Treffen am 5. Februar um 15 Uhr im CVJM Haus an der Grütstraße 11.

Die Welt der Musik im CVJM lässt den Jazz nicht aus: Gegen Eintrittsgeld kann man bei einer neuen Veranstaltungs-Reihe des CVJM Ratingen e.V. in Kooperation mit dem Ratinger Tragödchen am 4. Februar Peter Ortmann und Band hören. Ortmann hat sich in den vergangenen 20 Jahren als Projektleiter des Bundesjazzorchesters und der Bundesbegegnung "Jugend jazzt" vor allem der Nachwuchsförderung gewidmet.

In Ratingen zeigt er seine eigentliche Seite als Musiker und hervorragender Pianist in der Band. Begonnen hat die Gemeinschaft eher geistlich: "Die Christlichen Vereine Junger Männer haben den Zweck, solche jungen Männer miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Männern auszubreiten." So hieß es noch bei der Gründung des CVJM im 19. Jahrhundert.

In der Praxis entwickelte er sich zu einer Bewegung mit insgesamt über 45 Millionen Mitgliedern zur weltweit größten Jugendorganisation. Sie ist überkonfessionell christlich und in der Praxis eher evangelikal-protestantisch orientiert. Das verhindert aber keine kooperativen Begegnungen mit katholischen Einrichtungen. Auch in Ratingen. Also gibt es auch einen Bibelkreis, zu dem jeden ersten Dienstag im Monat geladen wird - und einen Impulsabend am 3. September und das tatsächliche Jubiläumsfest am 24. September mit Gottesdienst und Feier. Die Banner über der Haustür führen durch das Jahr. Sie sind auch auf einen Programmzettel und eine Karte gedruckt.

Quelle: RP