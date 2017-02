Heiligenhaus: Energieversorger spendet Geld

Ein Euro pro Neukunde geht an karitative Einrichtungen.

Die Neander Energie spendet für jeden Neukunden im Jahr 2016 einen Euro für karitative Zwecke. Dies gab Arne Dorando, einer der drei Geschäftsführer der Neander Energie bekannt. "Jeweils 50 Prozent gehen an das Umweltbildungszentrum in Heiligenhaus sowie an das Kinderhospiz Burgholz in Wuppertal", so Arne Dorando.

Die Neander Energie konnte auch im Jahr 2016 ihren Kundenstamm weiter ausbauen und ein Wachstum von 1505 Neukunden erzielen. "Damit versorgen wir inzwischen 7930 Haushalte mit Strom, Gas oder Wärmestrom", so Arne Dorando. "Über das durchweg positive Wachstum sowie das stetig steigende Interesse der Bürger aus dem Neanderland und der Umgebung freuen wir uns natürlich sehr", betont Geschäftsführer Gregor Jeken. Die gemeinsame Vertriebsgesellschaft der Stadtwerke Erkrath, Heiligenhaus und Wülfrath nahm im Jahr 2012 ihre Geschäftstätigkeit auf.

Sowohl das Umweltbildungszentrum Heiligenhaus als auch das Bergische Kinder- und Jugendhospiz dürfen sich nun auf eine Spende in Höhe von 752,50 Euro freuen. Beide Einrichtungen liegen der Neander Energie am Herzen. "Zum einen werden die nachhaltige Umweltbildung und das aktive Erleben von Wald und Natur gefördert", betonte Arne Dorando. "Zum anderen können wir durch unsere Spende dazu beitragen, auch in traurigen Zeiten, glückliche Momente zu schaffen."

Quelle: RP