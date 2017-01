Heiligenhaus: Erwachsene Sternsinger finden ihren Weg

Die Sternsinger-Kinder verbreiteten am Freitag im Rathaus ihre Botschaft, die Erwachsenen-Sternsinger machten am Abend eine ergiebige Runde durch die Gastronomie. Von Henry Kreilmann

Festliche Gewandung, Krone auf dem Kopf und den Sternstab in der Hand, ob die Sternsinger klein oder groß sind, ist eigentlich gleich - sie alle vereint der gute Zweck ihrer Sammlung. Denn auch die Spendendose gehört zu den Sternsinger, genauso wie der Lied-Zettel. Am Vormittag des Dreikönigs-Freitages konnte sich schon das Rathaus über den Besuch der jungen Sternsinger freuen. Etwa 30 Königinnen und Könige sangen dabei ihr Lieblingslied "Stern über Bethlehem" im großen Sitzungssaal, um anschließend die prägnanten Buchstaben "20*C+M+B+17" über den Eingang zum Rathaus-Altbau schreiben zu können. Dieser Termin gehört längst fest in den Kalender der Sternsinger-Aktion, seit letztem Jahr hat eben dieser Kalender aber noch einen weiteren Termin bekommen, der Zukunft hat: Die Erwachsenen-Sternsinger machen dann eine besondere "Kneipentour", bei der sie für den guten Zweck singen und vor allem sammeln. "Ich finde die Idee einfach schön und man macht gemeinsam was für die Gemeinde", sagt Roswitha Laszig. Sie gehört zu den Pionieren, die bereits im letzten Jahr ihre große Runde durch die Heiligenhauser Gastronomie-Betriebe machen.

"Mit einer Ausnahme waren wir überall sehr willkommen", freut sich Dietmar Schöneberg. Der Vorteil des diesjährigen Erwachsenen-Sternsingens: "Der Dreikönigstag ist ein Freitag, da haben die meisten Gastronomen geöffnet und es sind mehr Gäste da und morgen ist Samstag, da müssen wir uns nicht hetzen", freut sich die Truppe, die zu fünft losgezogen ist. Da zeitgleich noch eine Messe gehalten wurde, sollten zu späterer Stunde noch weitere Sternsinger dazu stoßen. Küster Rainer Bahlmann etwa, der die Idee zu dieser Sammelaktion hatte. "Es geht auch darum, als Vorbild für Kinder und Eltern voranzugehen,." Die Zahl der Kinder, die als Sternsinger unterwegs sein möchten, sinkt, das sei aber auch auf die geburtenschwachen Jahrgänge zurückzuführen. Die Erwachsenen jedoch sind mit Eifer dabei. Lampenfieber ließen sich die Fünf am Freitagabend schon mal nicht anmerken. Die einen ölen noch mal die Kehle bevor es los geht, während die anderen überlegen, welche Runde man läuft. Im letzten Jahr hatte man sich in zwei Gruppen geteilt, die eine besuchte die Kneipen und Restaurants im Stadtgebiet, die andere setzte sich ins Auto und fuhr die äußeren Stadtbezirke ab. "Bei Kuhs hat man sich schon im Vorfeld auf uns gefreut", erzählt Monika Braun, die an diesem Abend zum ersten Mal dabei war und die Ökumene vertritt. "Der gute Gedanke eint uns", findet sie.

Eine Auswahl an Gewandungen hat Gemeindereferentin Ellen Niehaus im Gepäck, Sternsinger Giovanni wird währenddessen kreativ und steckt sich das Krönchen, natürlich allesamt selbst gebastelt, in die Mütze. Auch an diesem Abend freuten sich Gastronomen und Gäste über den Besuch der Sternsinger. Im nächsten Jahr wollen sie wieder losziehen.

