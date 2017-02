später lesen Ratingen Es gibt noch freie Plätze bei den "Lesekrabblern" 2017-02-19T16:56+0100 2017-02-20T00:00+0100

Schon seit dem Jahr 2014 läuft in der Kinderbibliothek der Stadtbücherei das Projekt "Lesekrabbler", das eine frühkindliche Leseerziehung für Kinder im Alter von 24 bis 26 Monaten in erwachsener Begleitung anbietet. Für das nächste Treffen am Mittwoch, 1. März, um 10 Uhr gibt es noch freie Plätze. Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, kann sich persönlich oder telefonisch unter 02102 550-4133 bei der Kinderbibliothek anmelden.