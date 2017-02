Ratingen: Fans setzen auf die Borussia vom Niederrhein

Oliver Surmann und Steffen Lohrsträter haben den Fanclub "Angerland Fohlen" gegründet Von Valeska von Dolega

"Gladbach ist einfach mein Verein", sagt Oliver Surmann. "Das ist alternativlos." Dass er sich an die einzig echte wahre Borussia vom Niederrhein verloren hat, ist "lebenslänglich. Schon meine Großeltern waren Fans." Deren Schwärmerei von großen Zeiten mit wilden Fohlen wie Netzer, Heynckes, Wimmer & Co. übersprang zwar die Generation seines Vaters - "der ist Fortuna-Fan, aber da bin ich tolerant". Aber für Oliver Surmann gibt es nicht viel Schöneres, als seinem Fußballteam bei der Arbeit zuzusehen. Und um sich und Gleichgesinnten quasi ein Fan-Zuhause zu geben, hat er jetzt zusammen mit Steffen Lohnsträter die Anger Fohlen gegründet.

Rund um ein Auswärtsspiel der Borussia in Barcelona lernten sich BWL-Student Steffen Lohrsträter und Glaser Surmann im vergangenen Jahr kennen. Eigentlich hätten sie einander längst begegnet sein müssen, beide sind in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. "Jedenfalls war schnell klar: Wir wollen einen Fan Club gründen", das war im vergangenen Dezember. Vom Start weg hat sich die Idee "gut herumgesprochen", 35 Menschen, die die Raute im Herzen tragen und Borussia im Kopf haben, gehören jetzt zu den Angerland Fohlen. Das jüngste Mitglied ist ein dreijähriger Junge, der älteste ist Mitte 60, Frauen sind ebenfalls dabei und alle gesellschaftlichen Schichten repräsentiert. "Es sollte ein Name sein, der Bezug zur Region hat", erklären die beiden Ratinger. Und auch ein entsprechendes Logo wurde kreiert, neben der Raute steht der Ratinger Löwe. "Die verschiedenen Entwürfe stellten wir allen vor und dann wurde abgestimmt, welche Variante es sein sollte." Parallel dazu wurde offiziell beim Fanclub-Beauftragten Gladbachs wegen der Vereinsgründung angefragt. "Das ging alles ganz unproblematisch", erinnert sich Oliver Surmann.

"Mal sehen, wohin das alles uns führt", lassen die zwei die Zukunft der Angerland Fohlen locker auf sich zukommen. Allerdings haben sie das ehrgeizige Ziel, die Nummer eins unter den Ratinger Fanclubs zu werden. Vor allem geht es darum, im Verbund zu Auswärtsspielen ihres Teams zu reisen. Am Wochenende ging es gerade zur Bundesligapartie nach Bremen, Ende des Monats zur UEFA Europa League nach Florenz und steht mal gar nichts an, können die Angerland Fohlen sich auch einfach mal so zum Fachgespräch über ihre Mannschaft treffen. Oder über die Zukunft Max Eberls spekulieren. "Gladbach ist sein Baby, er hat hier die Krone auf", ginge er zu den Bayern, müsste er sich mit anderen Größen messen "und in Gladbach quatscht ihm keiner rein".

"Der Bökelberg war das Größte", erinnert sich der 37-jährige Surmann an die legendäre Adresse, der Nordpark sei aber auch nicht ohne, ergänzt der 21-jährige Lohrsträter.

Lieblingsspieler haben übrigens beide keine. "Das war früher so, aber jetzt guckt man doch, dass die Mannschaft gut zusammen passt", leidvolle Erfahrungen inklusive. Das auf-und-ab mit Talfahrten in den Tabellenkeller sei nun ja vorbei, "der Hecking lässt hart trainieren, hat viel Erfahrung und lässt konsequent spielen", lautet das Lob an den neuen Übungsleiter.

Wo das alles sportlich hinführt? "Keine Ahnung. Wir gucken uns das alles an", sagen die Angerland Fohlen. Denn egal, was passiert, die Raute tragen sie lebenslänglich in ihren Herzen.

Quelle: RP