Ratingen: Ferien: Ostern kommt mit großen Schritten

Damit keine Langeweile aufkommt, bieten Städte und Einrichtungen für den 10. bis 23. April viele Aktionen an. Von Valeska von Dolega und Norbert Kleeberg

bekanntermaßen ist Luther-Jahr. Vor 500 Jahren hat der Theologe und Universitätsprofessor an die Schlosskirche zu Wittenberg seine Thesen gegen den Ablasshandel des Papstes geschlagen - und so das Signal für die Reformation in der katholischen Kirche gegeben. Wie Martin Luther gewirkt und gelebt hat, ist Thema einer CVJM-Freizeit. Dazu geht es für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren nach Urft. Vom 17. bis Montag, 17, bis Samstag, 22. April geht es ins. Dort werden Geländespiele mit Anna, Elsa, Olaf und Co. gespielt, Quidditsch mit Harry, Hermine und Ron gelernt und Zeitreisen unternommen. "Wir reisen in der Zeit zurück und besuchen alte Jahrmärkte und lernen spielerisch etwas über die Kirchengeschichte", lautet das Motto. Die Kosten betragen 200 Euro, Reisebus, Unterkunft und Vollverpflegung, Versicherung und Programm inklusive. Mehr Infos bei Kristin Geduldig, Telefon 0177 4006802, Anmeldungen unter www.cvjm-mettmann.de/freizeiten.html.

Auf Spurensuche geht es auch im Neanderthal Museum. Mittwoch, 12. April, 14 bis 16 Uhr, sowie Dienstag, 18. April, 11 bis 13 Uhr, geht es für Hobby-Detektive im Alter von acht und neun Jahren auf fingierte Verbrecherjagd. Zwischen Museum und Außengeländer soll ein geklauter frühmenschlicher Schädel wiedergefunden werden. 16 Euro kostet die Teilnahme. Und natürlich finden auch wieder die beliebten Workshops statt. Ein Feuerstein war in der Steinzeit beispielsweise ein phetter Schatz, auch ein Steinzeitmesser brachte den Jäger und Sammler voran. Mittwoch, 12. April, 13 bis 15 Uhr, sowie Freitag, 21. April, 14 bis 16 Uhr, können Kinder ab acht Jahren derlei Dinge nachbauen werden. Kosten: 16 Euro. ebenfalls im Ferienangebot: Der Steinzeittag. Donnerstag, 13., sowie Mittwoch, 19. April, jeweils 13 bis 16 Uhr, geht es für Teilnehmer ab sechs Jahren auf Zeitreise. Anmeldungen und Info für diese und weitere Veranstaltungen unter Telefon 02104-979715.

Das Jugendamt Erkrath hat als Alternative zum eier suchen ein umfassendes Bespaßungsprogramm konzipiert. Dienstag, 18., bis Freitag, 21. April, sind dabei sieben- bis Zehnjährige, die ausdrücklich gut zu Fuß sind, zur "Kleinen Erlebniswoche" eingeladen. Sie führt täglich zwischen 10 und 14 Uhr zu Orten wie Wildgehege oder Neanderthal Museum, ins Schwimmbad oder zu ideenreichen Bastelaktionen. Gebühr: 40 Euro. Weitere Kinderkurse setzen auf Wissenschaft und Sport. So gibt es Experimente rund um "Chemie im Alltag" (Samstag, 25. März, 10 bis 15 Uhr, 25 Euro) oder eine "Druckwerkstatt" (Montag, 10., bis Mittwoch, 12. April, und Donnerstag, 13. April, 10 bis 16 Uhr,Kosten: 65 Euro), für Acht- bis Zwölfjährige den Selbstverteidigungskursus "Mit Grips gegen Muckis" (10. bis 13 April, 13 bis 15.15 Uhr, Kosten 40 Euro) oder Samstag, 8. April, 10 bis 12.45 Uhr, eine Wildkräuterwanderung für Leute ab sechs Jahren. Kosten: fünf Euro. Weitere Infos unter Telefon 0211-24075116 und auf der Homepage der Stadt www.erkrath.de, im Verzeichnis "Familie & Kinder" unter dem Stichwort "Freizeit".

Doch man muss nicht gleich auf Ostern warten. Die Stadt hat bereits im März ein attraktives Programm zusammengestellt. Das Ratinger "Kulturrucksack"-Programm für Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren wird im März mit der offenen Museumswerkstatt, einem Manga-Workshop und einem Ausflug zur Deutschen Arbeitsschutzausstellung fortgesetzt. Die Teilnahme an den einzelnen Angeboten ist kostenfrei. Das Museum Ratingen, Grabenstraße 21, lädt für Samstag, 4. März, von 11.30 bis 13.30 Uhr zur nächsten offenen Museumswerkstatt ein. Gemeinsam mit den beiden Museumspädagoginnen Marion Rudel und Laura Reckzügel entdecken die Teilnehmer zunächst Kunstwerke im Original. Anschließend probieren sie künstlerische Techniken aus und werden selbst kreativ. Das aktive künstlerische Gestalten steht im Mittelpunkt. Die Museumswerkstatt findet regelmäßig am ersten Samstag des Monats statt. Neue Teilnehmer sind stets willkommen. Anmeldung im Museum bei Laura Schraml unter Telefon 02102 550-4184 oder per Mail an museum@ratingen.de.

Auch die Reihe der "Manga"-Workshops wird fortgeführt. Am Dienstag, 28. März, können Manga-Fans ab 16 Uhr im Jugendclub West, Erfurter Straße 35, unter Anleitung von Alexandra Völker das Zeichnen von Mangas erlernen oder ihre Techniken verfeinern. Der Kursus ist für Neuanfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Anmeldungen nimmt Andreas Mainka vom Kulturamt unter Telefon 02102 550-4114 und per Mail an andreas.mainka@ratingen.de entgegen.

Der vierte Tagesausflug des Jahres führt die Kulturrucksäckler am Sonntag, 26. März, von 10 bis 18 Uhr nach Dortmund. Ob Dampfmaschine, Spritzbetonroboter, Druckereiwesen oder Walzwerk: In der Deutschen Arbeitsschutzausstellung "DASA" können auf 13.000 qm Ausstellungsfläche Maschinen betrachtet und erlebt werden. Zu den Highlights des Besuchs zählen ein simulierter Kontrollflug in einem Helikopter oder ein Spaziergang mit 3D-Brille in der Internationalen Raumstation. Im Anschluss an eine Führung nimmt die Ratinger Gruppe am Kreativfestival "Maker Faire Ruhr" teil, einem Jahrmarkt für experimentierfreudige Selbermacher. Interessierte können sich direkt bei Michael Baaske vom Jugendamt telefonisch unter (02102) 550-5660 oder per Mail an info@spielmobilfelix.de anmelden.

Auch in diesem Jahr richtet die Handballabteilung des TuS Lintorf ein Camp für Jungen und Mädchen aus. Es findet vom 18. April bis 21. April täglich von 10 bis 16 Uhr in der Sporthalle Breitscheider Weg statt. Kosten: 99 Euro inklusive Verpflegung (Mittagessen und Wasser) und ein Campshirt. Anmeldung im Internet unter http://ostercamp.tusfuerlintorf.de. Für Rückfragen steht der Jugendkoordinator der Handballabteilung, Christian Beckers, Mail christian.beckers@tuslintorf-handball.de, zur Verfügung.

