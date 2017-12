später lesen Ratingen Festliche Musik erklingt an allen Feiertagen 2017-12-22T18:04+0100 2017-12-23T00:00+0100

Am Heiligen Abend beginnen nach den Krippenfeiern die Feierlichen Metten. In Herz Jesu singt der Singkreis "Aufwind" ab 17 Uhr Weihnachtslieder mit der Gemeinde im Wechsel unter Leitung von Markus Broichhausen und stimmt auf die Christmette um 17.30 Uhr ein. Vor Mitternachtsmette in St. Jacobus d.Ä. erklingt alte und neue weihnachtliche Chormusik mit dem Chor "TaktVoll" unter Leitung von Maria Platis. In St. Peter und Paul singt ab 23.30 Uhr das Solistenensemble aus Den Haag englische Carols bevor in der Mette um 24 Uhr Thomas Tallis' siebenstimmige Weihnachtsmesse "Puer natus est" das Geheimnis der Weihnacht in die kunstvolle Architektur der Renaissance kleidet.