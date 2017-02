Heiligenhaus: Feuerwehr startet Werbekampagne

Der Verband der Feuerwehren NRW und das Innenministerium bringen landesweite Kampagne auf den Weg. Von Henry Kreilmann

Rund 130.000 Menschen engagieren sich in NRW ehrenamtlich für die Feuerwehr - neben dem Hauptberuf und der Familie. Ihre Leidenschaft für die Feuerwehr ist mehr als nur ein Hobby, denn sie retten Leben. Insgesamt werden 85 Prozent aller Feuerwehrarbeit in NRW ehrenamtlich geleistet. Damit die Feuerwehr auch in Zukunft einsatzfähig bleibt, haben der Verband der Feuerwehren NRW, kurz VdF, sowie das Innenministerium gestern die 1,2 Millionen schwere Kampagne gestartet, die gezielt, für das Engagement wirbt.

"Ein Baustein dieser Kampagne ist eine Plakataktion an 2100 gut sichtbaren Standorten in ganz NRW", erklärt Nils Vollmar, Pressesprecher der Heiligenhauser Feuerwehr sowie Referent für Verbandsarbeit beim VdF. Auf den Plakaten zu sehen, Mitglieder und Freunde der Feuerwehr, markige Sprüche und typische Szenen aus dem Alltag. Das Motto: "Freiwillige Feuerwehr. Für mich. Für alle." Diese Motive finden sich auch in einem anderen Baustein der Aktion, die sich online in den Sozialen Medien verbreiten soll. "Der demografische Wandel, verändertes Freizeitverhalten und auch die Aussetzung der Wehrpflicht machen die Nachwuchsgewinnung nicht leicht", sagt Vollmar, auch wenn sich der leichte Aufwärtstrend in der Mitgliedergewinnung aus Heiligenhaus auch im Land spiegelt.

"Wir müssen die Menschen direkt vor Ort ansprechen. Denn wir brauchen die Ehrenamtler sonst geht es gar nicht", sagt Jan Heinisch, Vorsitzender des VdF und Brandoberinspektor in Heiligenhaus. "Wir wollen aber auch zeigen, dass Feuerwehr einfach Spaß macht." Mit der Plakataktion soll der Alltag der Feuerwehr in den Fokus rücken. "Eine weitere Besonderheit ist, dass wir mit dem Projekt 'FeuerwEhrensache' professionelle Coachings für die Wehren anbieten, die zum Inhalt haben, wie man selbst professionell Mitglieder werben kann", so Heinisch. "Außerdem gibt es professionelles Werbematerial, Checklisten, Anschreiben", fügt Cornelia de la Chevallerie, Abteilungsleiterin für Gefahrenabwehr im Innenministerium, hinzu.

Auch Arbeitgeber sollen angesprochen werden: "Mitarbeiter, die bei der Feuerwehr sind, bringen auch im Beruf unschätzbare Eigenschaften mit", weiß sie und zeigt sich tief beeindruckt vom Engagement der Feuerwehr, das sie in ihrer Amtszeit noch mal ganz neu hat entdecken können. "Diese Menschen brennen wirklich für das was sie tun, ich höre ganz oft dieses Motto 'einmal Feuerwehr immer Feuerwehr'." "Die Zahlen zeigen uns, dass ehrenamtliche Arbeit nicht weg zu denken ist", sagt Projektleiterin Heike Vehling. "Deswegen wollen wir mit der Kampagne eine besonders breite Zielgruppe ansprechen."

In der Feuerwehr aktiv werden kann eigentlich fast jeder. Wer interessiert ist, für den haben die Feuerwehrleute einen guten und einfachen Tipp: "Einfach mal bei den Übungsdiensten der heimischen Feuerwehr vorbei schauen und reinschnuppern."

Quelle: RP