Kreis Mettmann: Feuerwehr zeigt ihr Museum

Die Erlebnistouren im Neanderland starten am Samstag in Heiligenhaus.

Historische Fahrzeuge, Flammenbekämpfung einst und jetzt und die "Big Five" der Eiszeit: Am Samstag, 10. März, beginnen die Neanderland Erlebnistouren mit einer besonderen Fahrt unter dem Motto "Feuer und Eis". Interessierte werfen einen Blick in die 100-jährige Geschichte der Feuerwehr und tauchen ein in die frostige Epoche von Mammut und Wollnashorn. Los geht es mit dem Bus je nach Zustiegsort ab 9 Uhr. Noch sind einige Plätze frei.

Erste Station der Tour ist das Feuerwehrmuseum in Heiligenhaus. Zwischen bulligen, historischen Fahrzeugen, Feuerlöschern und ledernen Helmen erkunden die Besucher die 100-jährige Geschichte der Feuerwehr. Wie hat man vor 50 Jahren gelöscht? Wie haben sich Technik und Material verändert? Auch ein noch fahrtüchtiger Oldtimer ist zu bewundern. Nach einem stärkenden Imbiss im benachbarten Hofcafé Abtsküche geht die Fahrt am Nachmittag weiter von glühendem Feuer zu ewigem Eis.

Im Neanderthal Museum gehen die Entdecker in der aktuellen Sonderausstellung auf Eiszeit-Safari und begegnen den "Big Five" der Eiszeitsteppe: Mammut, Wollnashorn, Höhlenbär, Auerochse und Höhlenlöwe. Außerdem erlernen die Teilnehmer das Fährtenlesen und lauschen nächtlichen Geschichten in der Steppe. Die Rückfahrt ist für 15.30 Uhr geplant. Die Tour "Feuer und Eis" kostet 35 Euro pro Person. Im Preis inbegriffen sind die Fahrt mit dem Bus, eine fachkundige Reisebegleitung, Eintritte und Führungen sowie der Mittagsimbiss.

Zustiegsorte sind Langenfeld, Velbert und Heiligenhaus. Tel. 02104-99-2079, E-Mail info@neanderland.de" .

Quelle: RP