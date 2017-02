Ratingen: Firma baut Weihnachtslichter ab

Die Lichterketten in der Innenstadt sind seit gestern verschwunden.

Weihnachten ist passé, trotzdem gab es in der Innenstadt auch in den vergangenen Wochen noch einen Hauch von festlicher Stimmung. Grund: Die stilvollen Lichterketten blieben bis Anfang Februar hängen. Das sollte so sein, weil sie immer gut ankommen. Erst gestern rückte eine Fachfirma an, um die Dekoration behutsam herunterzunehmen. Seit 1968 sorge der City-Kauf Werbering Innenstadt für die Winter- und Weihnachtsbeleuchtung in der City, betonte die Vorsitzende Manuela Kessler. Jedes Jahr aufs Neue gehen die Mitglieder auf Sammeltour, um die enormen Kosten für Montage, Wartung und Betrieb zu stemmen.

Im Jahr 2015 wurden zwei Neuheiten eingeführt: Es gab eine stromsparende LED-Technik - was einherging mit neuen Motiven. Zudem wurde die Finanzierung auf mehrere Schultern verteilt. Gerade dieses private Engagement lobte auch Gerold Fahr, Fraktionsvize der CDU, bei einem damaligen Rundgang. Immerhin hatten die Geldgeber es ermöglicht, die komplette fußläufige City umzustellen. Zuvor hatte es wegen der Kosten Diskussionen gegeben: Die Innenstadt sollte nur teilweise neu ausgestattet werden. Kessler urteilte: "Für uns ist dies eine wichtige Investition in den Standort."

(kle)