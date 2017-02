Ratingen: Fluglärm-Gegner loben sachliche Arbeit

Seit gestern läuft in der Düsseldorfer Messehalle eins die Erörterung zu den Flughafen-Plänen. Von Norbert Kleeberg

Es ist eine Mammut-Veranstaltung: Mehr als 300 Personen tagen zurzeit in der Düsseldorfer Messehalle eins und tauschen sehr intensiv ihre vielfältigen Argumente aus.

Siegfried Aring, der Flughafen-Beauftragte der Stadt, betonte gestern im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Gesprächsatmosphäre von Sachlichkeit geprägt sei. "Es gibt erfreulicherweise keine Polemik", betonte der Diplom-Ingenieur.

Am Nachmittag hatten die Gutachter das Wort. Ulrich Neck, Vorsitzender des Vereins "Ratinger gegen Fluglärm", betonte einmal mehr, dass die eingereichten Unterlagen des Flughafens nicht vollständig seien. Zudem sei der gesamte Airport-Antrag auf Kapazitätserweiterung für viele Bürger nicht nachvollziehbar, ergänzte der Diplom-Ingenieur, der wie sein Kollege Aring von einer sachorientierten Atmosphäre sprach. Von der nicht-öffentlichen Veranstaltung, die sich noch über mehrere Tage hinziehen kann, wird ein Wortprotokoll angefertigt, das dann ans zuständige Verkehrsministerium geht. Grundlage für den Erörterungstermin ist eine riesige Synopse aus den Einwendungen und den dazu vom Flughafen erarbeiteten Entgegnungen. Diese Zusammenstellung umfasst fast 700 Seiten. Hinzu kommen in etwa gleichem Umfang die gutachterlichen Darlegungen. An diesem gesamten Paket arbeite man sich gerade ab, erklärte Neck.

Flughafen-Chef Thomas Schnalke hatte immer wieder betont, dass der Airport diese Kapazitätserweiterung mit mehr Flügen unbedingt brauche. Man nehme die Sorgen und Nöte der Anrainerstädte allerdings sehr ernst. So soll die Zahl der Verspätungen deutlich sinken. Schnalke kündigte eine stärkere Kontrolle der Nachtflüge an.

Quelle: RP