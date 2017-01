Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend wurden auf einer Straßenkreuzung in Ratingen vier Personen leicht verletzt. Ein 34-Jähriger musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Hauser Ring musste gesperrt werden.

Gegen 20 Uhr fuhr der 34-jährige Mann aus Düsseldorf mit seinem Auto auf dem Hauser Ring aus der Mülheimer Straße kommend in Richtung Kaiserswerther Straße. Als er nach links in die Lintorfer Straße einbiegen wollte, übersah er laut Polizei den einen Wagen, der auf dem Hauser Ring in die entgegengesetzte Richtung fuhr.

Die beiden Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Der 41-jährige Fahrer des zweiten Autos wurde schwer verletzt, drei weitere Insassen sowie der Düsseldorfer kamen mit leichten Verletzungen davon. Da bei dem Unfall Benzin auf die Straße gelaufen war, musste die Feuerwehr die Straße mit einem Bindemittel abstreuen.

Der Hauser Ring musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß Totalschaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 40.000 Euro.

(siev)