später lesen Ratingen/Essen Fünf Verletzte bei Unfall auf Ruhrtalbrücke FOTO: Feuerwehr Ratingen FOTO: Feuerwehr Ratingen 2017-02-17T17:43+0100 2017-02-18T00:00+0100

Am vergangenen Donnerstagabend hat sich auf der Ruhrtalbrücke (A 52 in Richtung Essen) ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr ein 53 Jahre alter Mann aus Essen mit seinem Skoda den rechten Fahrstreifen der A 52. Er bemerkte den Golf eines 25-jährigen Gelsenkircheners zu spät, der vor ihm auf demselben Fahrstreifen unterwegs war. Der Essener fuhr mit Wucht auf den Pkw des Mannes aus Gelsenkirchen auf und schleuderte diesen gegen die linke Schutzwand. Dort prallte der Wagen ab und kollidierte mit einem Lkw, den ein 50-jähriger Bulgare steuerte. Der Gelsenkirchener, sein 58-jähriger Beifahrer sowie der Skoda-Fahrer erlitten schwere Verletzungen, die in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Zwei weitere Menschen (Mitfahrer in dem Golf) verletzten sich leicht. An dem beteiligten Lkw wurde der Tank aufgerissen. Die Richtungsfahrbahn Essen musste bis etwa 23.40 Uhr gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.