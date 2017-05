Heiligenhaus: Gartenexperte will immer hoch hinaus

So wird aus dem Dach ein Garten

Vorgehen Nachdem das Dach abgedichtet ist, wird ein Verbund aus Fließ, Drainage-Matten und einem Substrat gelegt. Dieses Substrat ist etwa um die Hälfte leichter als üblicher Mutterboden.

Rezept "Es hat immer das gleiche 'Rezept' aus Dachziegelsplit, Lava, Bims und organischen Elementen", verrät Jürgen Quindeau. Das sei wichtig, denn für die Statik muss er das Gewicht natürlich stets im Blick behalten.

Pflanzen Gepflanzt werden könne grundsätzlich beinahe alles, was in Erd-Gärten auch wächst, so werden sie auch zum Lebensraum.