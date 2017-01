Ratingen: Gasalarm an der Baustelle: Häuser werden evakuiert

Großeinsatz für die Feuerwehr am gestrigen Nachmittag auf der Düsseldorfer Straße: Ein Bauunternehmen hatte bei Erdarbeiten eine Gasleitung erwischt.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass die Gasleitung durch den noch in der Gasleitung steckenden Bohrhammer beschädigt worden war.

Umgehend wurden weitere Kräfte alarmiert und die umliegenden Häuser evakuiert. Die Anwohner wurden für die Zeit der Erstmaßnahmen im Amtsgericht Ratingen untergebracht.

Die Polizei sperrte die Düsseldorfer Straße im Bereich der Einsatzstelle komplett, den Dürer Ring als Aufstellfläche für nachrückende Einheiten teilweise. Experten der Stadtwerke Ratingen nahmen in der unmittelbaren Umgebung zur Baugrube Messungen vor.

Außerdem kontrollierten die Mitarbeiter der Stadtwerke die Keller der umliegenden und bereits evakuierten Gebäude.

Die Stadtwerke waren am späten Nachmittag noch mit Reparaturarbeiten an der Gasleitung beschäftigt, die Feuerwehr stellte mit zwei Fahrzeugen den Brandschutz an der Einsatzstelle. Die Arbeiten zogen sich bis in die Abendstunden hin.

Die Bewohner der Häuser konnten im Einsatzverlauf ihre Häuser wieder betreten, ebenfalls wurden die Sperrungen seitens der Polizei zurückgenommen, jedoch am Nachmittag noch nicht aufgehoben.

Es waren rund 40 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, außerdem Polizei und Stadtwerke.

(RP/kle)