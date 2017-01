Ratingen: Großer Neujahrstreff bei der CDU Mitte

Es war ein Abend mit vielen Reden, einigen Geschenken und großen Momenten: Die CDU Mitte hatte zum traditionellen Neujahrsempfang ins Museum Ratingen eingeladen. Es gab ein herzliches Hallo, das verdeutlichte, wie engagierte Bürger das Miteinander in der Stadt prägen. Von Norbert Kleeberg

Wo gibt es das schon, einen museumsreifen Neujahrstreff? Der Blick gerät dabei auch ins abgelaufene Jahr, aber eben nicht nur. 2017 will begrüßt werden - und dies mit Optimismus und Kraft.

Die CDU Mitte mit ihrem Vorsitzenden Wolfgang Diedrich freute sich in den Räumen des Museums Ratingen über deutlich mehr als 100 Gäste, darunter auch das Prinzenpaar, das bei diesen eher politisch angehauchten Empfängen wunderbar emotionale Momente hineinbringt. Samuel I. und Jacinta I. haben sich längst in die Herzen der Ratinger gezaubert. Demnächst werden sie in Berlin bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sozusagen als NRW-Botschafter auftreten. Doch der Termin, so berichtete Peter Hense, der Vorsitzende des Karnevalsausschusses (KA), musste wegen des Staatsaktes für den verstorbenen früheren Bundespräsidenten Roman Herzog verschoben werden - und zwar vom 24. auf den 23. Januar. Klar, dass auch die anderen Delegationen aus ganz Deutschland umbuchen mussten. Nettes Geschenk am Rande: Diedrich überreichte Hense einen Besen für winter- und rutschfeste Momente im Leben.

FOTO: Joachim Preuß

FOTO: Joachim Preuß

Vor wenigen Tagen gab es eine Zäsur im politischen Alltagsgeschäft: Dr. Wilhelm Droste gehört nicht mehr dem Landtag an. 22 Jahre lang saß der Notar für die CDU im Landesparlament. Droste bedankte sich bei seinen Freunden und Wegbegleitern für die Unterstützung in dieser Zeit und schlug den Bogen zu seinem designierten Nachfolger: Dr. Jan Heinisch, noch Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus. "Jan hat sich für diese Aufgabe in höchstem Maße qualifiziert", befand Droste. Heinisch, mittlerweile CDU-Landesvize, hielt einen bemerkenswerten Vortrag zum Thema "2017 wird, was man daraus macht".

Vertreten war auch die Stadt mit mehreren Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes, an der Spitze Bürgermeister Klaus Konrad Pesch.

FOTO: Joachim Preuß

FOTO: Joachim Preuß

Quelle: RP