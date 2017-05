Bei einem schweren Unfall auf der Höseler Straße in Heiligenhaus ist am Dienstagmorgen der Beigeordnete und Kämmerer der Stadt Velbert, Ansgar Bensch, tödlich verunglückt.

Der Unfall passierte gegen 7 Uhr am Dienstagmorgen. Warum der Mini und der Lastwagen zusammenstießen, ist laut Polizei noch unklar. Nach dem Zusammenprall verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug und kam nach links von der Fahrbahn ab, der Wagen kam auf dem Grünstreifen zum Stehen.

Der 44-jährige Ansgar Bensch, der den Mini fuhr, erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Lastwagens, ein 61-Jähriger aus Velbert, wurde mit einem schweren Schock in ein Krankenhaus gebracht.

FOTO: Achim Blazy

Ein 51-jähriger Mann aus Köln konnte mit seinem Auto der Unfallstelle nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr auf den verunglückten Mini auf. Auch er erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus.

Der Unfallort war wegen der Bergung der Fahrzeuge und der Ermittlungen der Polizei rund sieben Stunden lang weiträumig abgesperrt. Für diese Zeit konnten auf der Höseler Straße zwischen der Kreuzung Ruhrstraße und dem Kreisverkehr Sinkesbruch in beiden Richtungen keine Autos fahren.

Ansgar Bensch wurde am 9. Dezember 2014 vom Rat der Stadt Velbert als Nachfolger des jetzigen Bürgermeisters Dirk Lukrafka zum Kämmerer gewählt und trat am 2. März 2015 seinen Dienst bei der Stadt Velbert an. Er hat sich von Beginn an als äußerst sachkundiger Kämmerer erwiesen und in den erst wenigen Jahren seiner Amtszeit ein ganz eigenes Profil entwickelt, schreibt die Stadt Velbert in einem auf der Webseite veröffentlichen Nachruf.

(lis)