Tipps für Silvester: Heiligenhaus - wie es feiert und grüßt

Zwischen Party und Candlelight-Dinner hatten Feierfreudige für heute die Wahl. Nur die Zeit großer Bälle von einst scheint abgelaufen. Für einen Hauch Silvester-Nostalgie sorgt aber das Museum. Von Paul Köhnes

Es gab Zeiten, da war es gar nicht so einfach, einen richtig großen Silvesterball in Heiligenhaus mitzuerleben - oder eine andere Festivität des uralten "Heiligenhauser Clubs". Dessen Mitglieder trafen sich regelmäßig im Gasthaus "Krone". Aber man wollte schon ein bissschen unter sich sein. So dürfte dieser Club der einzige in der Stadt gewesen sein, der seine Mitglieder mit einem ganz besonderen Ritual aufnahm - oder eben nicht aufnahm. "Ballotage" hieß das - und aufgenommen wurde nur, wer im Zuge dieses Rituals mit schwarzen und weißen Kugeln keine Gegenstimme erhielt.

Heute ist es mit dem Reservieren entschieden einfacher, vorausgesetzt, man kommt rechtzeitig auf den zündenden Einfall. Dabei scheint zumindest in Heiligenhaus die Zeit rauschender Silvesterbälle abgelaufen. Schon im Vorjahr hatte Hoteldirektor Rainer Schulte im Waldhotel umdisponiert: "Aus Kostengründen und wegen neuer Arbeitszeitregelungen haben wir uns schon 2015 entschlossen, statt eines Balles ein Candlelight-Dinner mit feinster Küche anzubieten." Das kam schon bei der Premiere gut an und wurde deshalb in diesem Jahr neu aufgelegt. Wer bis zum vergangenen Donnerstag reservierte, kann sich heute, bis 23 Uhr, auf einen schönen Abend an der Parkstraße freuen.

Kontrastprogramm steht im Thums an der Hauptstraße an. Die Traditionsgaststätte mit komplett neuem Konzept ist genauso ausverkauft wie das Waldhotel. Aber hier gibt es Musik vom DJ und um Mitternacht ein Feuerwerk. Dazu selbstverständlich Speis und Trank. Auch das Modell hat sich im Vorjahr bestens bewährt. In der Aule Schmet feiert dagegen eine eher geschlossene kleine Gesellschaft rund um Wirt Manfred Passenheim.

Von völlig anderer Warte blickt Museumschef Reinhard Schneider auf Feiern und Grüßen zum Jahreswechsel. Schon vor Jahren erhielt er über gute Archivkontakte einen riesigen Fundus an uralten Glückwunschkarten zum neuen Jahr. Die meisten stammen aus dem ersten Quartal des 20. Jahrhunderts.

Sie spiegeln unter anderem jede Menge Aufbruch wider: So wünscht ein Flugkapitän der ganz frühen Jahre "Glückliche Fahrt im Neuen Jahre", während er von seinem Dreidecker-Flugzeug winkt.

Diverse Vorstellungen trauter Zweisamkeit gehörten ebenfalls zum Grußkarten-Repertoire. Ebenso der backenaufblasende Musikus, der sein "Prosit Neujahr" erkennbar volltönend hinausposaunt. Dazu Glocken-, Engel-, Schweinchen- und Glückspilzkitsch. Geschmackssache das alles, zumindest aber teilweise in aufwendigem vergoldeten Prägedruck hergestellt. Vergleiche zu E-Mail-verschickten Wünschen für 2017 verbieten sich.

Nachzulesen sind aber auch völlig andere Töne. Zu Weltkriegszeiten, 1915, waren selbst die Neujahrskarten mehr als nur martialisch angehaucht: "Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. Glück und Frieden im neuen Jahre". Dazu der höchst ordnunsgemäße Stempel: "Eingegangen 31. Dez. 1915".

Quelle: RP