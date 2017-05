Heiligenhaus: Heiligenhauser Spedition Eischeid ist verkauft

SBCF & Cie., eine Beratungsgesellschaft für Corporate-Finance mit Standorten in München, Düsseldorf und New York, hat die Gesellschafter des Speditions- und Logistikunternehmens Eischeid in Heiligenhaus bei Düsseldorf bei der Lösung der Unternehmensnachfolge unterstützt. Das teilte die Beraterfirma mit.

Es war ein kombiniertes Verfahren: Unternehmensverkauf plus gesonderte Transaktionen zur Platzierung der betrieblich genutzten Immobilien. Das operative Geschäft der Eischeid-Unternehmensgruppe wurde in einem strukturierten Investorensuchprozess an eine deutsche Beteiligungsgesellschaft verkauft.

Die älteste der Eischeid-Immobilien, ein Speditionsgebäude, war nach Analysen von SBCF & Cie. nicht mehr betriebsnotwendig. In Kooperation mit Immpex Immobilien Consulting GmbH, einem Berliner Management- und Beratungshaus für Investoren, Bestandshalter und Projektentwickler, wurde in Gesprächen mit der Kommunalverwaltung eine Umwidmung des ca. 7000 Quadratmeter großen Grundstücks in Wohnbebauung erreicht. Das Areal ist nach SBCF-Angaben an die Deutsche Reihenhaus AG veräußert. Der Hauptstandort der Eischeid-Gruppe, ein leasing-finanziertes Cargo-Umschlaglager auf 13.500 Quadratmetern Grundstücksfläche, wurde mit dem Leasinggeber und den beteiligten Banken refinanziert, durch Verkauf der Leasing-Projektgesellschaft auf eine Beteiligungsgesellschaft übertragen und von der neu formierten operativen Gesellschaft Eischeid-Logistik und Spedition GmbH & Co. KG langfristig angemietet. Die Verhandlungen wurden rechtlich durch das Münchner Büro der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft begleitet.

Die dritte Immobilie, ein Büro- und Lagergebäude auf etwa 6.000 Quadratmetern Grundfläche, verblieb im Eigentum der Gesellschafter. Ziel, laut SBCF: Durch langfristige Vermietung an das Unternehmen wurden Immobilienwert und nachhaltige Mieteinkünfte für die Unternehmerfamilie gesichert.

Quelle: RP